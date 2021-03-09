大學時成績優異的建築系畢業生，去年4月在港鐵油麻地站外牆塗上「POPO」等字眼。警員見狀追趕，並意圖從後制服他。畢業生不斷揮拳還擊，最終被其他到場警員合力制服及拘捕，早前承認刑事損壞及襲擊導致他人身體受傷罪。他透露已獲英國大學錄取成為建築系碩士生，將於今年9月開學，今早被判接受200小時社會服務令。

被告韓文軒（24歲）被指於去年4月17日在港鐵油麻地站A1出口外損壞屬於香港鐵路有限公司的牆壁。他原本另被控一項襲警罪，後來改控為襲擊導致他人身體受傷罪，指他於同日在港鐵油麻地站內的12號入閘機襲擊警員1171，導致他身體受傷。

辯方早前求情指，被告當時神色平靜入閘，突然被人毫無預警地從後「熊抱」。被告因不知道對方是警員，才會還擊，而控方最終亦改控其他罪名。

辯方續指，被告與親友關係良好，家人及親戚均出庭支持他。辯方又指，被告大學成績優異，畢業後在一間建築事務所工作，將來欲負笈英國深造，希望法庭給予機會。

裁判官梁嘉琪今日判刑時指，接納社會服務令報告的建議，惟認為報告建議的80小時服務不足以反映案情嚴重性，下令被告接受200小時社會服務令。

案情指，警員當日看見被告用黑色油性筆在油麻地站A1出口外牆塗字。警員立即用對講機通知同僚，其後跟隨被告至閘口，並嘗試截停他。

惟被告反抗，並拳打警員頭部六次。警員隨即表明身份，惟被告繼續拳打警員十數次。未幾另一警員趕到，終成功將被告鎖上手銬。警員其後帶被告進入站內警察房，搜身後發現一支黑色油性筆。遇襲警員驗傷後，被診斷前額有瘀傷。港鐵表示清理費為3,000元。

【案件編號：KCCC2575/20】

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