【本報訊】去年「胎死腹中」的垃圾徵費草案，早前法案委員會拍板在今個立法年度重新審議。政府建議草案通過後，會先進入12至18個月的「準備期」，再額外提供一段「適應期」。

環諮會昨午討論垃圾徵費等問題。主席黃遠輝傍晚接受《蘋果》訪問時坦言，上屆環諮會早於2018年已討論以上問題，「聽唔到邊一點係當時冇觸及，所有諗到嘅問題當時都討論晒。」黃遠輝認為「準備期」和「適應期」皆可縮短，直言「已經嘥咗兩年幾，再加適應期，就算今屆通過，真正實施最快2023年，重審係走返同樣程序，仲係咪要咁長時間準備？」

黃遠輝認為所有問題應一早完成討論，但現時仍聽到立法會議員有反對聲音，認為審議進度比預期慢。他期望草案可於今個立法年度內通過，否則下屆再一次重審，只會浪費更多時間。

會上亦有討論上月開展的膠樽生產者責任制公眾諮詢，環保署副署長（特別項目）陸嘉健承認文件未有提及政策時間表，指5月底完成諮詢後會整合各方意見，最快2022年將草案提交立法會，希望一年內通過，再與各持份者商討具體安排，最早2024年正式推行。

黃遠輝：一毫回贈無助回收

當局建議市民每交回一個膠樽，即可獲一毫回贈，多名委員質疑回贈金額過低，未能鼓勵市民回收膠樽。黃遠輝指「一毫子係咪有足夠誘因，叫人行多幾步，攞個樽去回收？」陸回應指知悉不少團體建議提高回贈金額，但現時環保署的入樽機先導計劃亦將回贈金額定於一毫，計劃推出五星期即收到20多萬個膠樽，認為金額有一定吸引力。