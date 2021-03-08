64歲港大微生物學系講座教授袁國勇稱因為超齡，不符合參與港大噴鼻疫苗試驗資格，日前改打BioNTech疫苗，希望成為示範榜樣鼓勵市民打針。他指BioNTech「副作用較多、但保護能力較佳」，自己屬較高危染病的群組，需要「猛一啲」的疫苗。

58.5萬劑德國BioNTech生產的復必泰，本月3日起開始接受優先群組預約接種，名額14萬個。政府周一（8日）晚上公佈指，截至9日凌晨零時，過去24小時共有8宗打針後不適的送院個案，其中兩人接種復必泰疫苗，是復必泰疫苗開始接種以來首現送院個案，兩人均毋須留院。

兩BioNTech個案 事主分別感胸部不適及手臂出疹

暫時經政府公佈或傳媒報道的疫苗嚴重事故報告接近20宗，但衞生署昨日（8日）表示，已接獲45宗涉及非預期或嚴重而需入院的事故報告。根據已公佈或報道事故中，大部份屬中國科興，其中3人在接種科興疫苗後死亡，最新一宗為一名年約71歲的男子。據悉病人過往健康狀況良好，多年前有甲狀腺方面舊患，入院時沒過敏症狀。另有兩宗為長期病長者，打科興後急轉直下送ICU，情況危殆。

周一深夜，政府突然公佈，截至今日（8日）凌晨零時，過去24小時共有8宗接種新型冠狀病毒疫苗後送院個案，其中兩人接種BioNTech復必泰疫苗，是復必泰疫苗開始接種以來首現送院個案，兩名病人均毋須留院。

政府指，一名49歲女子在曉光街體育館接種中心接種疫苗後，感到胸部不適及灼熱，送往聯合醫院，情況穩定，經治療後毋須留院。

另一個案是60歲女子，在龍琛路體育館接種疫苗後，手及手臂出現皮疹，送往北區醫院，情況穩定，經治療後毋須留院。

6宗事故涉科興 76歲翁感暈眩左邊身體麻木

其餘6宗個案均涉及中國科興，2宗出現胸痛、2宗心悸，其中1人須留院。事主為66歲女子，3月7日於出現過數宗嚴重事故的官涌體育館接種疫苗，其後感胸痛及心悸，同日下午被送往伊院，情況穩定，留院觀察。

另外兩名事主分別於將軍澳體育館及友愛體育館接種科興，兩男分別為76歲及70歲。其中76歲老翁接種後感暈眩及左邊身體麻木，送院治療後已出院；70歲老翁則是接種後感胸部不適，送院治療後已出院。

日本有3宗BioNTech過敏反應

此外，日前日本一名30多歲女性接種BioNTech武漢肺炎疫苗後出現嚴重過敏反應，這是日本第3宗接種疫苗後出現過敏的個案。厚生勞動省表示，第3宗過敏個案的事主從事醫療工作，周日接種疫苗約5分鐘後出現嚴重的過敏反應（anaphylaxis）。症狀包括咳嗽、呼吸困難、喉嚨不適等，需留院繼續接受觀察。

澳洲本月初有一名醫護接種後出現嚴重過敏反應，一度休克被送入深切治療部，屬當地首次出現疫苗過敏反應。

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