【本報訊】政府抗疫不力，限聚措施令本港戲院去年起三度停業，停開163天，徹底「搞彎」電影業，繼L Cinema、元朗戲院結業及華納撤出香港後，UA Cinemas（娛藝院線）昨宣佈六間戲院全線結業，結束在港36年的業務，澳門UA銀河影院不受影響。市場傳出嘉禾橙天院線亦計劃出售香港七間戲院經營權。戲院商會斥政府停業令害死本港電影業，對UA院線結業責無旁貸，憂戲院結業陸續有來，令香港電影成為歷史。

UA院線網站前晚已停止更新，訂票應用程式和facebook專頁均告停用，UA昨透過網站正式宣佈結業，指受疫潮衝擊及經營壓力，「遺憾地宣佈即日起全線結業」，結束1985年起在港36年的業務，形容「這絕對是一個痛心及艱難的決定」，並向長期支持的顧客致歉。

近300名員工遭遣散

UA現在港有六間戲院，分別為九龍灣UA MegaBox、銅鑼灣UA Cine Times、旺角UA Cine Moko、青衣UA青衣城、九龍灣UA淘大和東涌UA東薈城，院線已啟動清盤程序。澳門UA銀河影院稱不受影響，如常營運。

UA管理層昨晨在灣仔舉辦員工講座，宣佈結業，遣散近300名員工。據悉，UA承諾按勞工法例賠償，並按員工年資發放遣散費，同時提供一筆額外特惠金。翻查資料，UA戲院去年曾參加兩期政府保就業計劃，當時承諾受薪僱員人數為281人，合共獲批約826.2萬元。

勞工處表示關注事件，正聯絡僱主了解情況，會為有關員工提供適切協助。影評網站「講．鏟．片」指部份電影發行公司透露，去年年中在UA院線上映的電影，至今未收到發行款額。

「莫令香港電影成為歷史」

限聚措施令香港電影票房雞毛鴨血，去年全年電影總票房只有逾5.3億元，較前年逾19.2億元跌逾72%。

戲院商會表示，對UA院線結束營業感到非常震驚及痛心，指業界曾無數次向政府及業主求助，並要求商議，惟不得要領，斥政府的政策及業主的冷漠回應，直接將業界推向結業邊緣。商會稱戲院業界去年3月28日起被政府勒令停業三次，合共長達163天，其間錯失復活節、暑假、聖誕和農曆新年多個檔期，戲院在餘下183日營業日，亦須遵守人數上限等防疫要求，「在零收入或限座50% ，試問戲院如何再撐下去？」商會憂慮戲院結業陸續有來，要求政府「莫令香港電影成為歷史」。

數日前在UA戲院看紀錄片的電影《踏血尋梅》導演翁子光批評政府現時仍堅持對戲院限聚，「到了疫情緩和的今天，戲院仍然保持五成的入座限制，政府是否應該反省？……戲院是嚴格規定觀影期間要戴口罩的，比很多場合安全得多……你見街上、商場滿滿都是聚集的人」，形容UA結業顯示戲院業已在生死存亡之秋。

除UA結業外，市場亦傳大陸商人伍克波旗下的嘉禾橙天院線數月前也計劃出售香港戲院經營權，大陸影壇也收到消息。嘉禾橙天2017年已將內地院線76間電影院以36.8億港元出售給于品海旗下的南海控股，有傳于品海對其香港院線也感興趣，雙方目前正在洽談。橙天嘉禾發言人稱暫無回應。嘉禾橙天院線在港共有七間戲院，分別為海運戲院、嘉禾黃埔、The sky、嘉禾粉嶺、嘉禾StagE、嘉禾啟德及嘉禾 V WALK共七間戲院。