網民於前年12月9日發起「大三罷」行動，五名男子當日凌晨在上水天平邨被捕，分別被控串謀刑事毀壞及管有非法用途工具兩罪，案件今午續審。案中警長繼續作供稱，當時對現場環境非常不熟悉，「我係搵命博衝上去」。對於辯方質疑他未有繼續偷聽疑犯對話，反而大叫「警察」，做法是打草驚蛇，警長自言是「希望聲音可以控制到班人」，更謂廿多年當差生涯中成功聲控了很多疑犯。至於沒有嘗試截停疑犯，警長稱是「戰略考慮」，更直言「班人要走都冇辦法，最重要唔好有任何同事受傷」。

警長58105葉志成今午在辯方盤問下指，雖然他認為在停車場天台聚集的逾十名可疑人士或持有武器，有一定危險性，但他與警員22144仍決定沿樓梯跑上去調查，其間沒看見其他同袍。葉自言對現場環境非常不熟悉，「某程度上可以咁講，我係搵命博衝上去」。

揚言當差生涯廿多年成功「聲控」不少疑犯

辯方質疑，當葉聽到天台有把男聲說「啲釘實可以拮爆啲軚」後，為何不繼續偷聽，反而要大叫「警察」，令可疑人士聞言拔足狂奔。葉回應謂：「因為我覺得我可以聲控佢哋，希望聲音可以控制到班人，然後畀我調查。」

葉承認，他當時沒持搶或武器戒備，但揚言自己在廿多年當差生涯當中，成功聲控了很多疑犯，「好多人都俾我聲控到佢哋企喺度、停喺度、或者舉高手」。

他強調，希望用聲控作為最低武力以控制可疑人士，確保同袍安全，「當時當下呢個時代，我哋警察經常成為受襲擊嘅對象，所以我先上去聲控（可疑人士）」，他更謂「即使（可疑人士）佢哋走咗，起碼同事唔會受傷」。

無嘗試截停疑犯屬戰略考慮 「最重要唔好有任何同事受傷」

辯方續質疑，葉的聲控做法是打草驚蛇。葉表示，「我冇打算逮捕呢班人，所以喺戰術上希望盡量以聲控處理」，而且他沒在天台發現火光，遂估計該批可疑人士「可能係一班文靜嘅人」。

辯方再質疑，該批可疑人士沿4號樓梯逃離天台時，葉並無嘗試截停他們。葉同意，並稱這是「戰略考慮」，決定「畀個生位佢哋走，大家唔好逼喺個死胡同入面」，更直言「班人要走都冇辦法，最重要唔好有任何同事受傷」。

對於葉在庭上形容那把「拮爆啲軚」的男聲很響亮，而在葉表露身份後，該些可疑人士停頓了一會兒，並向葉望了1至2秒後才拔足狂奔，辯方指出這些供詞均沒有記載於他的書面證供或記事簿中。葉同意。

自言指派同袍處理後「遊走」 官糾正下改口稱實為「巡查」

葉亦同意辯方所指，他於當日凌晨5時撰寫的警員記事冊中，沒有記載甚麼人說了甚麼說話。葉亦表示，不知自己離開天台後，警員22144如何處理涉案證物。

葉又指，他指派警員22144統籌處理天台現場情況後，便離場並到附近「遊走」。裁判官黃國輝聞言打斷，質問道：「咩叫『遊走』呀？去旅行咩？係咪好輕鬆咁呀？」葉回應指：「唔好意思，係『巡查』。」案件明天續審，葉將繼續接受辯方盤問。

控罪指，地盤工人何國基（40歲）、學生陳家雄（18歲）、學生林曉偌（19歲）及17歲陳姓學生涉嫌串謀損壞屬於他人的財產。而男教師謝銘基（32歲）則被指在天平邨停車場二樓管有兩把剪刀、兩把剪鉗及一個士巴拿，被控管有非法用途工具意圖作非法用途罪。

【案件編號：FLCC1704/20】

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