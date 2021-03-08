經期亂、經量多，甚至收經後仍出血，要提防受子宮內膜癌偷襲。婦產科專科醫生謝曉明表示，近年本港每年都有逾千宗子宮內膜癌新症，比子宮頸癌多出一倍及呈上升趨勢。提醒女性從飲食及運動方面預防肥胖，保持健康生活，減低患癌風險。陰道異常出血，尤其已收經的女性，應盡快求醫。

子宮體癌呈上升趨勢

子宮內膜癌為其中一種子宮體癌，佔了整體約9成個案。大部份人於40歲後才病發，年齡中位數為55歲，屬於本地女性第四位常見癌症。2018年子宮體癌有1,165宗新症，每10萬名女性的粗發病率為28.8%，回顧以往10年呈上升趨勢。同年有115人死於子宮體癌，近年每年的相關死亡個案均超過100宗。子宮內膜癌風險因素包括有家族史、較早來經即12歲前或較遲收經即52歲以後的女性，她們因月經周期較多，令身體受雌激素影響的時間較長，故患病風險一般較高。從未生育的女性，因同一原因，相關患癌風險也較高。肥胖、患糖尿病、多囊卵巢症等，風險也相對較高，其中肥胖人士、糖尿病患者因脂肪多，會增加身體的雌激素水平，也令人容易患上子宮內膜癌。估計患者增加或與都市人的高脂肪飲食、缺乏運動有關。

30多歲肥胖兼糖尿病女子患癌

經期紊亂、經量多，例如來經持續1至2星期都未完、斷斷續續來經，或經期之間出血，統統都可以是罹患子宮內膜癌的警號。女性持續出現這些情況都應快快求醫，尤其40歲或以上女性，或有上述提及的風險因素的人。曾有30多歲女子求診，本身有肥胖問題及糖尿病，日常飲食習慣較差，很少做運動。因經量多、斷斷續續來經而受困擾，起初不以為意，惟情況持續一年無改善，開始擔心遂求診婦科醫生，證實為早期子宮內膜癌，要進行切除子宮及卵巢手術。

收經婦女誤解月經翻兜

正常情況下，更年期婦女在一整年沒有月經便屬於正式收經，換言之，女性在收經之後，不應會有陰道出血。但臨床上有不少更年期婦女卻誤解「月經翻兜」，忽視了異常出血的問題，「病人通常係50、60歲嘅女性，收咗經後再出血，就以為『月經翻兜』，拖成半年或一段時間先去睇醫生，最後就發現患上子宮內膜癌」。個別病人因太遲求診，以致癌症病情達中後期。也曾有70歲女病人較「醒目」，發現陰道異常出血，便盡快求診及接受治療。臨床上超聲波檢查、抽取子宮內膜組織，都可幫助作出診斷。治療方案主要為切除子宮及卵巢的手術，視乎不同病情。

子宮頸癌本身有針對性的預防疫苗及柏氏抹片檢查，但子宮內膜癌並沒有。婦女要預防子宮內膜癌，除了出現症狀須求診外，也要從生活各方面入手，包括保持健康飲食，減少吃高脂肪食物，配合足夠運動，避免過重及肥胖問題。癌症基金會的防癌貼士則建議多吃高纖食物、少吃紅肉、加工或醃製食物，除了高脂肪食物，高鈉食物、糖份及酒精都要減少攝取。

更年期知多少

更年期指婦女在收經前後的一段日子，一般會於45歲至55歲之間步入更年期，至於收經的中位數平均為51歲。女性在更年期內，因不規則及不準時排卵，會令經期出現紊亂及經量變多。同時因雌激素水平下降，帶來種種更年期不適症狀，包括容易出汗、潮熱、容易發脾氣、「發𤷪𤺧」，瞓得差、心跳快、陰道乾澀等等。不妨留意以下貼士，幫助紓緩相關不適。

輕鬆過度更年期貼士

●減少飲用咖啡、濃茶，減輕心跳快等不適

●避免煙酒

●控制體重，減少吃高脂肪飲食

●服用含大豆異黃酮（即植物性雌激素）的食物紓緩症狀，如黃豆、豆腐、豆漿等（但有子宮肌瘤人士不宜吃太多）

●睡覺時穿着棉質衣服吸汗

●睡房要空氣流通，適當時開風扇或冷氣，紓緩出汗及潮熱問題

●定期運動，為自己提升快樂荷爾蒙

●保持社交活動，例如約朋友外出、傾偈，令心境開朗

子宮內膜癌症狀或表現

●經血多或經期之間出血

●婦女在停經後仍出血

●性交或小便時感到盤骨痛

●病情踏入後期，大便習慣異常、便秘

●下腹有硬塊

資料來源：婦產科專科醫生謝曉明、癌症基金會

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