Now新聞台工程人員李小龍2014年在佔旺區採訪期間，突遭警員搶走鋁梯，隨後反被指襲警被捕。李稱被捕期間遭多名警員按在地上拳打腳踢，身體多處受傷，出現創傷後壓力症狀，前年入稟區域法院向警方索償。案件即將於下月開審之際，代表警隊的律政司今被揭無視法庭命令，遲交文件達一個月之久。法官不滿，揚言不能期望原告一方能「奇蹟地」快速審閱文件及作出回應，下令負責本案的政府律師甚或更高層人士須於3天內致函法庭交代。

案件今早作審前覆核，法官李樹旭指出，代表警方的被告律政司司長一方，遲遲未呈交審訊文件冊的編號索引，直至上周才完成並送達原告李小龍一方，比上次聆訊後法庭命令所要求的限期，足足遲了一個月。

法官質疑律政司收到指示後是否擱在一旁不理，反問律政司怎能期望原告能「奇蹟地」（miraculously）對遲交的文件作出回應。法官揚言，若律政司無視命令，法庭下達命令也變得毫無意義。律政司代表回應稱是疏忽睇漏眼（oversight），法官不滿解釋，怒斥律政司一方謂：「訴訟不是這樣做的！你和我都知道。」

法官明言不信律政司遲交文件只因睇漏眼

法官明言，不認為如此犯錯會是睇漏眼所致，直言即使小型律師行也不會發生這樣的情況，更何況是有層層監督的律政司。法官下令負責本案的律政司政府律師、高級政府律師甚或更高層人員須於3天內以書面完滿解釋為何不遵從法庭命令，之後法庭會再考慮是否採取進一步行動。

至於預審方面，原告一方指警方提供的片段攝於流動工作台上，但本案事發幾乎正正在平台下方，片段拍不到原告實際被打的情況，希望法庭留意。

律政司不同意，稱流動工作台片段拍攝到緊接事發之前原告的行為及與警方之間發生過甚麼事，認為與本案亦有緊密關係。律政司一方指稱，原告在案發前某些動作構成拘捕理因，警方不是非法濫捕；而拘捕時與原告有糾纏，原告嘗試抗拒警方制服，構成襲警。法官則指有關議題應留待審訊時爭拗。

律政司坦言警員記事冊字迹難辨

此外，律政司代表今天才在庭上提出，警員記事冊字迹難辨，「連我本人理解也有困難」，提出將警察記事冊內容繙譯成謄本，以便利審訊，獲法庭接納。

至於原告一方自行將警員口供紙繙譯成英文，律政司一方聲稱繙譯版本差劣兼弄錯文法，一度要求採用經核證的繙譯本。法官閱讀文件後，指譯文雖不完美，但未至於令人不明白內容；又指譯文不是今天才出現，律政司早已閱讀，加上核證譯本需時，反問：「我們尚有不足一個月開審，現在又說有繙譯問題？」最終拒絕律政司申請。

案件按原定排期將於4月8日開審，預計需時6天。散庭前，法官特意問各方還有沒有事項需要法庭下達指示，明言希望案件順利開審，「不要再有驚喜」。

【案件編號：DCPI1635/19】

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