【本報訊】本港昨新增一宗接種科興疫苗後死亡個案，是七日內第三宗同類死亡事故，市民信心受打擊，整體接種率持續下跌。有專家促請暫停為60歲以上長者接種，惟林鄭政府在政治局常委韓正要求的防疫硬指標下，不但未有煞停計劃，更公佈擴大接種範圍至學校教職員、地盤工人、餐飲員工等七類優先組別，涉約130萬人。食衞局長陳肇始指每款疫苗均有禁忌，長期病患者有憂慮宜先向家庭醫生查詢。

新增接種科興疫苗後死亡個案是一名71歲男子，3月3日在私家診所注射疫苗，昨日離世。政府昨深夜公佈，本周日共有八人在社區疫苗接種中心打針後送院，五人毋須留院，兩人已出院，一人留院觀察。

復必泰首出事 兩人不適送院

八人當中，其中兩人接種復必泰（BioNTech）後感到不適，經治療後毋須留院，是首次有人打該款疫苗後送院。

本港2月26日正式展開疫苗接種計劃，至今已有三宗接種後死亡、兩宗需接受深切治療及多宗不適送院個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為需了解情況是否屬異常，認為應仿效內地及澳門安排，不應為60歲以上人士接種。他又建議參考美國以電子病歷追蹤接種者，了解患有糖尿病、中風及心血管疾病人士發病率有否轉變。

隨連發生死亡等嚴重事故，市民對疫苗大失信心，整體接種率由上周三的92%下跌至昨日的72%，累計約103,800名人士接種了第一劑疫苗，其中約101,700名接種科興。本報昨午發現多間接種科興的社區中心仍有大量名額。

不過，政治局常委韓正日前於北京接見特首林鄭月娥時要求港府做好防疫工作，林鄭昨早於新冠疫苗臨床事件評估專家委員會，尚未開會審視死亡個案與接種疫苗是否有關前，即堅持接種疫苗對提升群體免疫能力及通關十分重要，表明不會煞停接種計劃。被多次追問接連發生多宗接種後死亡等嚴重事故，政府為何不暫停接種計劃，陳肇始指專家委員會會開會評估嚴重異常事故，重申「委員會認為未有證據顯示需要改變接種『好處大於風險』嘅睇法」，因此會繼續接種計劃。

公務員事務局長聶德權昨稱，因應復星/BioNTech疫苗有134萬劑已抵港，加上第二批科興疫苗亦將於本月內到港，宣佈新增七個優先接種組別，包括餐飲業、公共交通從業員、註冊建築工人、物業管理人員、學校教職員、旅遊業及第599F章表列處所如健身中心、酒吧等的人員，一併優先接種，預計約涉130萬人，連同原先的五個優先組別，共約370萬人可優先接種。陳肇始更表示，政府正考慮當優先組別員工接種兩劑疫苗後，放寬特定群組員工必須定期檢測的要求，甚至免除檢測。

聶德權稱下周二起新增12間中心接種BioNTech，市民今早9時起可在政府網站預約3月16日至30日的名額，預計約14萬個。本周三起每日會開放多一日名額供預約，每日分別增加16,000個BioNTech及6,000個科興名額。

至於有專家建議容許接種中心的醫護人員使用「醫健通」，查閱接種者病歷，核實接種者是否適合接種，聶指中心並非診症診所，市民對身體有疑慮，應先諮詢醫生及查閱接種須知。

他透露，上周六起已安排部份優先組別人士到七間醫管局營運的中心接種BioNTech，包括前特首曾蔭權夫婦、警隊、消防等紀律部隊人員，及機組人員等。

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