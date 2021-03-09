去年提出香港需要「二次回歸」、被視為中國國家主席習近平智囊之一的學者鄭永年接受「鳳凰網」訪問時指，香港若要實現「愛國者治港」，最需要的是「有能力的愛國者」治港，認為「假忠誠」、「光是表一個態」十分簡單，但找出「能人」解決實際問題卻不簡單，「他要懂香港，他要懂祖國內地的政策，他要把香港的實際問題放到『一國』的框架內來解決，那麼現在我們就缺少這樣的人。」

北京航空航天大學法學院副教授、全國港澳研究會理事田飛龍月初亦在《明報》撰文，不點名向香港建制派放話，指「愛國者治港」的新選舉制度是一種更嚴格的問責機制，北京不要「橡皮圖章或忠誠的廢物」，而是要「賢能的愛國者」。

「香港商界不缺能人」

鄭永年直指，香港現時的問題是缺少一個找出「能人」的機制，舉例指：「香港實際上從商界看一看，不缺能人，香港過去幾十年不缺能人，那麼怎麼把他找出來？這個標準我是覺得還是很重要」。回應是否應由「新香港人」治港時，鄭則指不論「新香港人」或「老香港人」，香港的問題不是沒有人才，而是殖民地留下的一些制度已落伍，要重新擬定標準，「如果光看背景身份的話，有時候會出現問題的，如果太狹窄地看的話，反而會把更多的人排除在外了。」

鄭永年於訪問中指港人「越來越政治化」，沒有人真正談及要解決的「實際問題」，而「港版國安法」就是要停止香港社會繼續「政治化」。他指自己學政治幾十年，認為一個社會的政治空間應該「小一點」，因為政治解決不了社會問題，更是一切問題的「麻煩根源」，「無論是左的政治，右的政治，無論是民主的政治，還是非民主的政治，空間太大了，一個社會就沒有出息」，並以台灣為例，指台灣開放政治以後，由於「人人都去搞政治」，所以現時新加坡人均GDP快達6萬美金，但台灣還是3萬美金不到。

指有恒產有利益就會愛國

北京經常指香港有深層次矛盾未解決，近日主管港澳事務的副總理韓正亦指，香港的房屋問題不解決，損害全港市民利益，鄭永年認為香港要培養更多「愛國者」，方法是要解決民生問題、令他們在港「有利益」，包括透過政府的「二次分配」解決住屋問題，「用我們古代孟子的話來說，就是『有恒產者有恒心』，你沒有恒產，哪有恒心？他沒有甚麼利益嘛，不是利益相關者，我怎麼來愛（國）呢？」

他認為上述問題若在香港因政治和既得利益阻力解決不了，可以透過「香港深圳融合」或「大灣區融合」解決，又指香港與大灣區的融合問題，主要是人心問題，希望在大灣區工作的港人「多講一點故事，少講一點意識形態，少說一點口號，多講是怎樣在這邊創業成功」，並稱自己到了深圳以後，對深圳有比較好和客觀的認識，「如果是像現在這樣發展下去，（深圳）10年、15年可能一定會成為亞洲最大的城市。」

被視為中共總書記習近平智囊的香港中文大學深圳分校院長鄭永年，2018年5月在新加坡國立大學擔任所長期間被控性騷擾女職員，去年4月遭新加坡警方「嚴厲警告」；鄭其後透過律師發表聲明否認涉及的性騷擾指控，現為香港中文大學深圳分校院長。

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