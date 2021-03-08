【本報訊】在元朗站大堂遇襲倒地的證人F供稱，當時市民眼見數十名白衣人衝入閘內付費區，遂退避至扶手電梯口。其間他被五至六人圍毆至眼鏡及鞋子飛脫，用作擋格的雨傘亦被打爛打甩，更遭擊中暈眩倒地，幸得另一名證人H扶起他，兩人一同逃往月台。他又憶述當日有熱心市民自發分流傷者，並有義載車輛將傷者送院。F昨完成作供後，特意在庭上道謝：「證人H救咗我一命，我想多謝佢。」法官葉佐文聞言謂：「相信佢會收到。」

兇徒打至棍斷甩手

乘列車途經元朗站的F因應月台市民求援，落到下層大堂，目擊白衣人向市民施襲。雙方對峙約20分鐘後，30至40名白衣人突然情緒高漲，衝入閘內付費區域。閘內市民不斷後退，退至扶手電梯口。F在已停止運作的扶手電梯上，被五至六名白衣人在不足一米距離內圍毆，以木棍、藤條、金屬棒狀物由上而下揮打，擊中他的頭、面及雙手。

F又指，白衣人曾在大堂向閘內投擲雨傘，他拾起用作擋格雜物和攻擊，但在電梯口遇襲時，該把雨傘被白衣人打爛及打至甩手。他的眼鏡飛脫，左腳甩鞋，被擊中後感到一陣暈眩，跌倒在地；惟白衣人仍不肯收手，繼續打他三至四秒，打到木棍斷裂及甩手。

前方一名市民即證人H見狀，立即把他扶起，兩人一同逃往上層月台。F憶述，當時白衣人無立即追上月台，而是稍後才沿樓梯及扶手電梯湧上月台。

F當時前額及頭頂出血，進入車廂療傷，並隨列車抵達兆康站。當時兆康站月台有市民自發分流傷者，他由市民帶領往的士站，並由義載車輛送院，診斷前額、右大腿、兩前臂及雙手多處瘀傷和淺層擦傷，頭皮多處血腫，但毋須縫針。