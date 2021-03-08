【本報訊】今日是正月二十六傳統「觀音開庫」大日子，雖然因疫潮設有「網上借庫」服務，但不少善信為表誠意，昨晚繼續親身到觀音廟借庫。其中紅磡觀音廟晚上8時許已有約50善信等候。有失業的善信前來借庫，希望找到好工作。

排頭位的麥先生與家人於3日前來到紅磡觀音廟，紮營等候入內，最終成功借得「1億2千萬元」。

觀音廟昨晚11時正式開放讓善信借庫，紅磡觀音廟附近的佛光街遊樂場晚上8時許已有約50人排隊，200個籌號不消半小時即派完。入場人士須掃「安心出行」二維碼或以紙筆登記個人資料。

「問人借仲要搭上搭？」

居住葵青區的姚生姚太第三年到紅磡觀音廟借庫，姚太稱借庫後事業和財運均較順利，故今年繼續前來，笑稱「最靈係呢間，希望可以借到8億，借得越多越好」。她稱去年因疫情未能前來借庫，「唔知心理作用，好似差啲，今年有返，即刻嚟借。」她又認為借庫要留下聯絡資料較不便，祈求疫症盡快結束，不用再佩戴口罩。

財政預算案推出「失業貸款」計劃，剛被解僱的林先生選擇到來向觀音借庫，笑稱「因為窮囉」，希望借庫後可以找到好工作，「如果我中咗六合彩，我就唔喺度，希望今次到我。」對於廟方推網上借庫，他認為欠缺誠意，「冇咁好意頭，你問人借，你仲要叫人幫你借，搭上搭，怪怪地。」他又指，廟方的排隊安排比較混亂。

與家人同來的善信林先生表示，疫症中已經減少外出，適逢有親戚希望借庫，乘機同來，祈求新一年工作順利，香港經濟可轉好，家人平安。

東華三院亦在網上直播「觀音開庫」，由工作人員抽出借庫的「金額」，再依序讀出借庫編號和相應的借庫「金額」，善信可於3月13日起到各登記廟宇領回借庫福物。