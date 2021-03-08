通識教育科實施十年之後，價值被一筆抹殺，實是憾事。不過有趣的是，教育局並沒有乾脆地把通識科取消。較早前教育界批評政府變相謀殺通識科，教育局更強烈地拒絕承認「殺科」，似乎通識科得以保存下來。另一邊廂，教育局馬上要為通識科改名，並且解散原有的通識科科目委員會，新設一個「重新冠名科目委員會」。照道理，如果通識科仍然保存，大體依舊的話，應該把原有的委員會名字改一改就好了，不用解散。但教育局決定把原有的名字和委員會一起「殺」掉！到底通識科是存是廢，真的令人摸不着頭腦！

有趣的還在於「重新冠名科目委員會」這個充滿新意的名字。所謂「冠名」是甚麼意思呢？我聽過「冠名贊助」，但從未聽過一個科目有所謂「冠名」，這個詞真的可以這樣使用嗎？

按我粗淺的認識，「冠」的意思是帽子，位居人的頭頂，故引伸為第一、領先、加上等意思。例如，「冠夫姓」，指女子出嫁後在名字上加上丈夫姓氏的習俗，如「陳方安生」。至於「冠名」這個詞，出現時間可能較晚，遍尋各大辭典都查不到，不過商業上有所謂「冠名贊助」，則經常聽到。通常在一個活動或節目名之前，加上贊助者的品牌名稱，例如「XXX嘉年華」、「XXX體育節」等，變成一種較高調的商業宣傳手法，由於把品牌置於活動的名稱之前，故稱為「冠名」。

一些網上工具書也是這麼解釋。《百度百科》解釋「冠名」：「是一種特殊的廣告形式，一般是指企業為了達到提升企業、產品、品牌知名度和影響力而採取的一種階段性宣傳策略。」又在解釋「冠名贊助」時特別提到：「冠：帽子，在前面加上某種名號」。很明顯，所謂「冠名」，就是在原有的名字加上的一種前綴（prefix）。

通識科要「重新冠名」，難道是要找一個贊助商，重新命名為「XXX通識科」嗎？如果這是真的，作為一個全港高中生都要修讀的必修科，競逐的贊助商一定不少！這當然是開玩笑，事實並非如此，委員會的英文名字叫Committee on the Renamed Subject，所謂Renamed，只是簡簡單單的重新命名而已，何來「冠名」的意思呢？

中文博大精深，可能另有奧義非我所知，若然，則請教育局指正。但如果查實無據，只是官員一時失察，「生安白造」，亂用詞語，則敬請教育局認真訂正，停止使用這個充滿新意但錯誤的名稱，以免誤導社會大眾與莘莘學子，則幸甚矣！

葉建源

前立法會議員