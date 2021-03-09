男同志吳翰林與同性伴侶於英國結婚，其後兩度為爭取平權，在港提出司法覆核，惟未待其中一宗上訴判決出爐，吳已於去年自殺身亡。其同性未亡人在處理吳的身後事期間，未被認可為死者的配偶，面對重重困難。他於昨日三八婦女節向高等法院提出司法覆核，挑戰包括《死因裁判官條例》在內的多條法例，要求聲明條例中的「配偶」、「丈夫」、「妻子」和親友等身份人士的定義，應包括在海外有效的同性婚姻。

申請人李亦豪，兩名答辯人分別為律政司司長及衞生署署長。據李於申請書中透露，吳翰林去年12月7日不敵纏擾多年的抑鬱症困擾，自殺身亡，臨終前曾向李傳送WhatsApp訊息，望李能以其配偶身份處理他的身後事，並將骨灰撒入海中。

李其後與吳母前往認屍，並向富山殮房的法醫表明，他與吳在英國結婚，是吳的合法配偶。惟法醫卻以吳李二人的婚姻未獲香港法例承認為由，指李不能成為處理吳身後事的人。

李指自己剛成新寡，婚姻卻已不被尊重。雖然吳母其後向法醫確認可授權李代為辦理兒子的後事，但當眾人到死因庭申請豁免剖屍時，死因庭書記卻又再一次表明，吳不能以死者配偶的身份作出申請。

直至今年1月20日，李接到吳母的WhatsApp訊息，撤銷授權李辦理吳的後事，要求李交還吳的身份證、銀行資料、強積金戶口資料等文件，更稱不再需要李操心。李最終仍能從入境處申請並取得丈夫的死亡證。

申請書指，現行《死因裁判官條例》、《死因裁判官規例》、《生死登記條例》、《公眾衞生及市政條例》及《私營骨灰巿置所條例》下，「配偶」、「丈夫」、「妻子」、「親屬」、「家人」和「近親」的定義，不包括同性伴侶，以至他們無法在配偶過世後，辦理包括認屍等後續事宜。申請人要求法庭聲明，有關法例違反《基本法》和《人權法》，並存有歧視。

【案件編號：HCAL295/21】

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