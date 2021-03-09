日前有市民向傳媒投訴，指曾到中資金域檢驗營運的梁顯利油麻地社區檢測中心檢測武肺病毒，惟等待兩日仍未收到結果，更引述職員稱金域檢驗疑遺失了本月3及4日到該中心檢測人士的資料。《蘋果》周日（7日）就此事向食衞局查詢，事隔3日，食衞局今日（9日）始發放新聞稿回覆，指金域檢驗因有技術問題，未能按時將本月3日的檢測結果上載至系統，直至檢測3日後，即上周六（6日）才上載，受影響市民涉及6,000人，他們檢測結果均為陰性。局方稱，事件中沒有遺失檢測人士的資料，惟對相關檢測人士造成不便，已責成該承辦商調查及提交報告。

促金域交報告及改善

食衞局表示，金域檢驗於本月4日因遇上技術問題，未能按程序將本月3日於檢測中心及流動採樣站收集到的樣本檢測結果上載至系統，因而未能向已接受檢測人士發送其陰性檢測結果，大約6,000名市民受影響，而他們的檢測結果全為陰性。承辦商最終在上周六（6日）中午前，即檢測的第三日才能將檢測結果傳送予原先檢測人士。

至於有市民稱本月4日檢測後，等待兩日仍未收到結果一事，食衞局引述承辦商稱，所有當日於社區檢測中心採集的樣本，已於上周六完成化驗，而檢測結果已於同日分批上載系統。

食衞局稱，是次事件不涉及檢測的準確性或有效性，亦沒有遺失檢測人士的資料，惟對已接受檢測的人士造成不便，而該社區檢測中心個別職員亦未能準確解答市民的相關查詢。局方表示對此感極不滿意，並已嚴肅跟進，包括責成該服務承辦商仔細調查，提交報告及作出改善。承辦商處理事件期間，局方曾暫停委派該承辦商負責新增的流動採樣站，如同類情況再次出現，局方會按合約作跟進行動。

出錯非首次 曾誤發短訊通知

政府外判的化驗所中資金域檢驗已非首次出錯，去年11月以電話短訊通知市民檢測結果時，便曾誤將其他人的陰性結果以短訊通知呈陽性的6人，去年12月，一名屬於高危群組人士到梁顯利社區中心檢測，雖檢測結果呈陽性，惟中心電腦系統從未有存入該人士的個人資料，以致未能找到其下落。醫管局昨日發稿稱有承辦商稱因化驗室出現環境污染，致部份化驗程序滯後，涉及約2萬個樣本仍未處理，據悉該承辦商也是金域檢驗。

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