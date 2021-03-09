六旬翁去年5月在元朗街頭以二胡演奏《願榮光歸香港》，遭警方票控，指他沒有許可證而奏玩樂器。案件原定今日開審，惟控方甫開庭便稱不會再就傳票提出證據，未有解釋原因。裁判官最終撤銷傳票。

被告李解新（62歲）庭外稱，今早才知控方不提證供起訴，惟無論是否被控，他都會以平常心情面對，日後仍會外出演奏。他透露家人尚在內地，他沒有告知被控一事，又指自己對政治沒甚興趣，將來亦會演奏《義勇軍進行曲》。

他又指，當日演奏個多小時後便被人投訴，後被票控，幸有大律師義務協助他應付官司，對此他很感激大狀。

被告被指於去年5月29日上午在元朗⻄鐵站G出口扶手電梯底，無合法權限或解釋且沒有警務處處長發出的許可證奏玩二胡。李曾指，他當時演奏《願榮光歸香港》，其後有途人指罵他嘈吵，警察接報到場警告他，繼而票控他。

案件原定今日開審，惟控方甫開庭便表示不會再就傳票提出證據，裁判官施祖堯遂撤銷傳票。辯方提出訟費申請，直指控方可在更早階段撤銷控罪；施官問辯方欲申請哪一方面的訟費，辯方及後撤回申請。

早前亦有年輕街頭歌手馬賦馳（Oliver Ma）因去年7月在中環演唱《願榮光歸香港》英文版，遭票控以樂器及揚聲器造成噪音煩擾。案件早前裁決，裁判官指聲稱因噪音導致無法專注工作「睇唔到邊啲地方污糟」的清潔工說法誇張失實，他跟警員的供詞亦有矛盾，最終裁定罪名不成立。馬賦馳在庭外直言：「這件事根本與聲量無關，而是濫權。」

【案件編號：TMS4937/20】

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