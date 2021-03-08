無懼社會變幻，Erica跟丈夫始終覺得家庭有子女才完整。她有弟妹扶持成長、共同照顧雙親，更覺要為女兒添弟妹，「兄弟姊妹是lifelong（終生）；而朋友都是come and go（來來去去），講求緣份；兄弟姊妹感情好，是一世。」時勢崩壞，她從沒想過移民，還敢「三年抱兩」：長女才兩歲五個月大，兩個月大的幼女在疫情肆虐下誕生。她認為教養子女應免於恐懼，認清今日香港新常態，重新思考怎與女兒同行，承擔保護下一代的責任。

記者 羅惠儀

攝影 王子俊

「由你準備生育一刻，很難說自己已準備好一切，讓孩子在完美環境長大！」就算沒有社運與疫情，Erica指育兒是終生學習，每刻也在訓練應變能力：她為長女睿善籌謀升讀幼稚園之際，幼女樂善已在疫情下誕生。長女外出時已很警覺，嚷着要戴口罩，她慨嘆這代幼兒或許連對學校、同學也印象模糊，惟有在清早時段帶她到公園玩，盡量「如常」生活：「已經返不了從前。也沒有辦法，惟有向前行，她們都已經出世，難道『塞返入肚』？」

Erica是澳門人，隨父親移居香港升讀高中。「有很長時間與家人分開，現在想來整體感覺不好受，亦不希望女兒經歷，始終覺得一家人需要住在一起。當時父母都各自有壓力，一家人前後分開都有7年……」

36歲的Erica經營婚紗店，與丈夫正處事業「搏殺期」，「生孩子會『困身』，卻是另一種快樂。」兩夫婦的雙親在港澳，從沒想過為下一代移民「連根拔起」：「你可能覺得我自私。不過，一個家庭不只有小朋友，還有爺爺嫲嫲，父母的事業都重要，難道只有移民一條路，才可以給孩子好生活？就算移民都有面對的問題，在這裏生活都一樣，我覺得移民並不適合自己家庭。」

惟此刻Erica正考慮待女兒年長些就送往外國留學，或轉讀本地國際學校，「社運後，最核心的（教育）改變，是保護她的意欲強很多……以往在香港居住，普遍感覺安全；我會給她多一條路，將來送她讀（外國）寄宿學校，讓她們有多一本passport，以前我完全不會想這件事」。長遠是否留港則視乎女兒意願，「可能15歲後往外國讀書不再回來，我接受的。」

她昔日在理大主修繙譯，是學生報編委之一，「換轉是我，我都一樣會這樣做（抗爭）……現在，我當然沒走在最前，不過對年輕人，有歉疚。是我們沒有能力保護到他們。」若女兒日後參與社運，她也會跟隨：「如果她走得前，我惟有陪她再走前——每個父母一定恐懼子女受傷，我的能力是盡量在旁邊保護她。」

正直善良 不因亂世變質

外面再紛亂，媽媽當下還是埋首湊女：既要照顧初生寶寶，還要應付長女爭寵，用繪本助其疏導情緒。至於長遠教育方針，她會監察教科書內容再自行補遺，如何做人則靠身教：「一個人難對抗教育制度……你看教科書，『三權分立』消失，從小讀書很proud of有這個。」 她指今日香港不過步澳門後塵，議會成為沒有反對派的「橡皮圖章」：「可能遲些連廉政公署也失效，住醫院要給利是，那便是一個新常態……你便要『睇路』，教的方法都不同。」她指社會環境不再安全，便得更小心，教女兒保護自己，「以前有事你會報警，現在找阿媽，任何事不要強出頭，始終人身安全最重要。」

她強調，就算政治環境怎樣轉變，都應教孩子正直善良及訓練獨立思考：「難道政府如此，你教女做個『龜縮』的人？我希望她（做人）對得住天地良心，不要做壞事，同時保護自己……真的很難，現在也想不到，做正直的人，卻又不會『被拉』，太深了……惟有見步行步。」

縱然社會動盪、疫情反覆，她仍覺得只要與家人關係好，跟丈夫有商量，日子便好過：「很多事都不能即時解決，惟有『鬥長命』，樂觀一些熬過去。」為母則強，容不下悲觀。「做媽媽的情緒很影響小朋友，憂柴憂米，小朋友一定知，會令她沒有安全感。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！