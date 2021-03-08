【本報訊】本港武漢肺炎疫情在低位反覆，新增確診個案由前日的16宗跌至昨日的九宗，包括三宗輸入及六宗本地個案，當中四宗本地源頭不明，另有約10宗初步確診。其中K11名潮食館群組新增一宗確診，23歲男子（第11100號）是第11015號確診個案36歲九龍醫院IT職員的同事，兩人沒到過名潮，該群組疑有第三代傳播。

根據衞生防護中心資料，該名23歲男子無病徵，中心無顯示其確診前住址，疑在隔離檢疫期間確診，他是第11015號確診個案36歲九龍醫院IT男職員的同事，該36歲男患者住西貢菠蘿輋萬壽新村，2月26日發病，屬K11名潮群組，但兩名患者均沒去過名潮。該群組累計有51宗確診個案。

M+地盤工假陽性

四宗本地源頭不明個案，衞生防護中心前日已交代詳情，第11095號36歲在東涌映灣園15及16座任職保安的女子3月6日發燒，同日最後上班，到屯門醫院求醫後確診，她傳染期內到過元朗同益街市、映灣坊大快活及昇薈一粥麵等。另中心前日錯稱星光行潮庭48歲女侍應為男子（第11096號）。前日初步源頭不明個案的西九文化區M+博物館65歲地盤雜工，最終檢測呈陰性。

新增三宗輸入個案來自阿聯酋、菲律賓及巴基斯坦，年齡介乎1歲至41歲，三名患者均被驗出N501Y變種病毒株。