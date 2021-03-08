【本報訊】海關督察疑因財困，向下屬索取五萬元借貸，最終獲下屬任職警員的好友借出，惟貸款逾期未還，最終被控非法索取及收受利益兩罪，昨日受審。案中警員稱，起初獲被告承諾逐步還款，及後他收到自稱是債仔朋友的不明人士短訊，自言「冤有頭，債有主，唔好搞佢」，惟他認為被告只是利用太空卡假扮，最終向海關舉報。

2015年加入海關的被告鄭文傑（31歲），被控訂明人員未得行政長官許可而索取及接受利益兩罪，指他2018年10月17日向下屬劉港生索取五萬元貸款，以及從梁偉劍接受五萬元貸款。

「被告朋友」：唔好搞佢

借出五萬元的警員梁偉劍供稱，案發當日收到中學同學劉港生來電，要求借五萬元予另一朋友應急，承諾三天內還款。惟欠款未還，被告同月24日再向劉多借五萬元，梁知情後拒絕再借，查問下得悉早前的五萬元借了給任職海關督察的被告。

同年12月，梁向被告追債，被告以短訊回覆：「逐少逐少畀啲你，我變賣緊啲嘢。」梁一度稱要循法律途徑追討，被告承諾「會盡力問人借，不過仲未借到」。

同月23日，梁收到不明人士的電話訊息，對方自稱是被告的朋友，並附上一萬元轉賬收據，謂：「還住一萬先，唔好搞佢住，冤有頭，債有主，有乜直接搵我。」梁認為是被告利用太空卡假扮朋友，稍後向海關投訴。梁最終從劉手上收取四萬元尾數。辯方指，被告亦只是幫另一名朋友借錢應急，故不算犯罪。聆訊今續。

案件編號：ESCC2094/20