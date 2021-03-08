【本報訊】北美和歐洲多個城市前日都有集會活動，聲援47名被以串謀顛覆國家政權罪的民主派人士。有參加者希望活動起正面作用，為家鄉的同路人打氣。

美國洛杉磯過百人遊行隊伍下午從聖莫尼卡的旅遊購物區遊行到海灘，高呼「解放香港民主」口號時有旅客和應甚至加入。遊行隊伍中，除了香港移民，也有台灣和中國移民參與。全美台灣人權協會會長李賢群稱，「今天台灣和香港遭受到共產黨前所未有的威脅，等於是74年前台灣228事變的前奏。」他希望集會能讓美國公民社會更關注香港議題。

溫支聯倡加抵制北京冬奧

三藩市灣區亦有約200人出席集會，他們遊行到駐三藩市中國領事館門前示威，示意支持民主的聲音不會被禁絕。活動召集人稱，今次檢控是荒謬及受政治動機所操控，集體拘捕是中共為清除威脅到一黨專政勢力的手段。另有約200人齊集紐約時代廣場，舉起47名被捕港人照片並逐一讀出他們名字，希望令更多人關注香港情況。

加拿大多倫多萬錦市在限聚令下有逾50人出席快閃集會，集會人士Karry透露他摯友亦因在香港積極參與政治運動而被囚禁，「在以前，香港的確有言論自由。但他現在只不過是提醒大家認清共產黨的邪惡，就被捕了。」

溫哥華則有約700人參加溫哥華支援民主運動聯合會（溫支聯）的快閃集會，主席李美寶稱，相同政治理念的人透過初選推舉共同候選人，在全世界很多國家都是正常合法的事，但在香港就被認為是破壞中共一黨專政的行動，要求加拿大政府採取強硬立場及有力措施，例如抵制北京冬奧。

另外，由香港及德國人組成持續關注香港的志願團體Germany Stands with Hong Kong前日在柏林集會，批評47人被迫不分晝夜處理保釋的做法極不人道，反映香港法治名存實亡，要求各國政府譴責中共及港府，歐盟及德國政府更應實施制裁，並派遣專家調查國安法如何打擊港人的自由及權利。