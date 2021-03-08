【本報訊】政府要求所有現職公務員宣誓或簽署聲明，擁護《基本法》及效忠特區，限期上月底屆滿。公務員事務局長聶德權接受建制網媒「香港01」專訪透露有近200人拒絕簽署聲明，揚言「他們離開政府不是一件壞事」。

聶德權：檢視簽署者有否違誓

公務員簽署聲明是否就保平安？聶德權在訪問中表示，現階段不會逐個個案審視，日後會檢視簽署者的行為有否違誓，違反規例的公務員有申述機會，最終由公務員事務局決定。外界關注公務員日後若出席維園六四燭光集會會否被視為違誓，聶德權指視乎集會本身是否合法和平，但提醒若與愛國者治港牴觸，就不應該去做。

左報近日向公務員體系吹起批鬥風，先後攻擊兩個局的常任秘書長，更有建制派建議高級公務員升遷應由港澳辦及中聯辦審核，聶德權回應指公務員有一套晉升準則，評論某人是否符合標準需要基於事實，但他拒絕承諾任內不會出現兩辦審查公務員升遷，更指出有關常任秘書長不應擁外國居留權的建議可以討論。

聶德權昨出席疫苗記者會再被追問，他補充指「初步睇有百幾二百位冇簽聲明，具體數字、分佈資料未掌握」，4月會向立法會交代。他並指對拒絕簽署聲明的公務員失去信心，將按機制要求他們離開公務員團隊。