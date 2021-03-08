新政改方案幾近塵埃落定，特首選委增至1,500席、立法會增至90席，毫無疑問，民主成份如區議會選委等全數消失，對「愛國愛港」人士豈非「佳音」？惟兩會開會前，全國港澳研究會理事田飛龍明言北京不要「忠誠的廢物」，可謂對整個建制陣營投下震撼彈，眾矢之的自然是瘋狂消耗資源的「第一大黨」民建聯。

2006年，時任國家副主席曾慶紅贈民建聯一幅墨寶，題「內強質素，外樹形象」，十五寒暑過去，該黨的確是「人才輩出」，首屈一指非劉江華莫屬、蘇錦樑緊隨其後，而在任立法會尸位素餐者亦不計其數，就連林鄭月娥也毫不諱言，表示對民建聯推薦的人選極為失望，直指多年來該黨未能為政府培育人才，在創黨元老曾鈺成面前落盡民建聯的面子。

保皇黨式「平庸的邪惡」

談起「忠誠廢物」，60年前曾於以色列上演一場世界矚目的審訊中，納粹黨衞軍少校阿道夫．艾希曼抗辯道：「我沒責任，我沒有罪，我沒殺人。」歷史學家漢娜．鄂蘭形容其為「平庸的邪惡」，在著作《耶路撒冷的艾希曼》中，鄂蘭認為成就極權的人，不一定要窮兇極惡，又或雄才大略，也可以是一些沒情感、沒思想，唯命是從的人，艾希曼正正是這種。

在審訊過程中，艾希曼了無新意，猶如壞掉的錄音機般不斷重複一個觀點，就是自己跟隨「國家法律」行事，而當時的法律的確容許他這樣行事，若他被判罪，罪就在法律本身而非他本人。至於他所作的惡，自是構思及執行「猶太人問題最終解決方案」，令數以百萬計的猶太人死於滅絕營。

觀乎民建聯黨員的政績，雖不中亦不遠矣，以三姓家奴劉江華的「政績」為例，其在任立法會議員14年，不但毫無建樹，更於落選立法會後被任命為民政事務局副局長，後來更官拜局長，月薪30萬。任內最為人熟悉的，就是雨傘運動時，夥同當時的「政改三人組」與學聯代表對話，歷時兩小時中一言不發，被戲謔為「寧願一生都不說話」。時至年多前由港府舉行的「社區對話」，劉局長依然故我，整晚「陪坐」，可謂貫徹平庸到底。

和艾希曼相似的地方是，劉江華為了個人仕途，背棄支持自己的選民之餘，任內推行「社區重點項目」弄得一塌糊塗，如觀塘音樂噴泉、摩頓台活動中心等爭議不斷，再加上2019年民主派在區議會大勝後，屢屢不合作，力圖削弱民選代表的話語權及根據法律賦予的資源運用，服膺來自中共給他的「硬命令」。這個被特首林鄭月娥點名批評的局長離任後，換來又是另一位民建聯的「人才」徐英偉，其和劉不同的是年輕20載，惟除此以外，暫且別無二致。

歸根究柢，所有要求「忠誠」先行的極權體制下，委實出不到甚麼曠世奇才，因為極權本身是不允許人民有獨立思考，不管中共，又或過去的納粹，任何願意思考的俱被打為異己，而為極權服務的人，自然就如艾希曼、劉江華、徐英偉及一眾自詡「愛國愛港」的保皇黨一樣，盡顯「平庸的邪惡」。

顧書維

自由撰稿人