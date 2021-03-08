【藏噴漆白電油案】

【本報訊】民陣前年12.1發起「毋忘初心大遊行」，途中遭警方武力驅散。兩男事後涉管有噴漆及白電油等物被捕，早前否認管有物品意圖摧毀財產等罪。裁判官葉啓亮昨裁決指，負責拘捕的警員口供前後矛盾，對追捕細節記憶混亂，認為其證供不可靠；且噴漆及白電油乃日常用品，難以將非法用途當成唯一推論，裁定兩人罪名不成立。

被告林志威（23歲）及黃博昕（24歲）昨聞判後激動啜泣，以紙巾拭淚。兩人離開法庭時分別與庭外親友相擁。林被指當日在梳士巴利花園外管有一支噴漆；黃則涉管有兩罐白電油、打火機及一包索帶。

追捕細節記憶混亂

裁判官葉啓亮裁決指，警員鄧保麟起初供稱舉藍旗後看見首被告轉身離開，故上前追截；但他後來改口稱開始追截後，首被告才轉身跑離。葉官指警員對重要的追捕細節記憶混亂，認為口供即使可信亦不可靠。此外，鄧稱首被告戴有手套，惟負責拘捕的警員周天威卻指首被告沒戴手套。葉官指兩警證供不一，此乃重要觀察，以考慮被告有否非法意圖。至於次被告，葉官認為警員留意到他在人群中並無任何說話或動作，而他當時身穿紅衣，與大部份示威者的黑衫打扮不脗合。

首被告父親早前替兒子擔任辯方證人，稱聘用兒子作裝修工，噴漆有工作用途。惟葉官質疑用於大型工程的工具包括噴漆，理應一早連同其他物資運送到工地，加上涉案噴漆無單據報銷，難令法庭信服。

葉官並指，次被告被搜出的索帶「比A4紙長」，對於他自言不為意索帶一直放在書包之說，可謂對法庭不誠實，拒絕接納辯方證供。不過，葉官考慮到涉案物品皆是容易購買的日常物品，難以作出唯一推論指有非法用途，最終裁定罪名不成立。

案件編號：KCCC1275/20