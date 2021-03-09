示威者前年7月28日在上環與警方爆發衝突，其中23人否認暴動等罪，案件今進入第12日審訊。控方庭上向作供警長確認掃蕩行動詳情期間，警長回答指：「全中。」法官陳仲衡聞言提醒警長，只需回答主控之陳述是否正確，不用回答「全中」或「有幾中」。

案發當日為署理督察、隸屬特別戰術小隊成員的警長伍尚國今作供稱，當晚在高星街沿德輔道西向東進行掃蕩，估計現場約有幾百人聚集，大部份為黑衫人士，有人向警方防線投擲硬物如膠樽和磚頭。

至約7時許，他接到指令「準備衝出去拉人」，遂急步推進至近皇后街的電車站，看到第一被告張智麟跑了幾步，但跑不快。他遂用右手從後按著張的後頸，把張壓在地上，再轉交偵緝警員作出拘捕。

庭上主問期間出現一段小插曲。控辯雙方對第一被告身份並無爭議，惟當控方向伍確認當日他拘捕的人是否本案第一被告時，伍竟稱：「我不確定呀，因為我冇見過佢真人。」案中伍是從後制服戴面巾的被告，而在制服後隨即交給其他同袍拘捕，故伍並無見過被告的正面。其後主控和陳官均向他澄清，控辯雙方已於事前確認第一被告身份，故毋須他認出被告。

本案被告共涉16男8女，其中簡健煌（24歲）早前承認參與暴動，其餘23名被告則面對暴動、襲警以及無牌管有無綫電通訊器罪。聆訊仱午繼續。

【案件編號：DCCC871/19】

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