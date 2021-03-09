本港戲院因武漢肺炎令去年逾半時間要停業，零收入下昨終流出第一滴血，UA Cinemas（娛藝院線）昨全線結業，結束自1985年起、在港36年的業務。消委會總幹事黃鳳嫺今早在港台節目稱，截至昨日下午5時，共接獲13宗相關查詢及1宗投訴，相信今日會接獲更多個案。她指個案涉及金額不多，介乎數百至約一千元。而唯一一宗投訴則涉及早前接手經營UA旗下、位於K11 Musea戲院的MCL Cinemas，昨轉軚表示不會接受UA的現金禮券。

黃鳳嫺說，查詢部份個案涉及預繳式消費，預先買了一堆消費券，她指如果是以信用卡購買，消費者可以嘗試向信用卡公司申請退款，但能否成功要視乎信用卡公司政策；而消費者即使是透過保險或信用卡積分換領戲票，可以嘗試追討，向破產管理署填寫遞交表格，待公司清盤時再決定會否有錢可以退回，但強調申請需時，市民亦不要抱太大期望，因為商戶結業清盤後要先還款給優先債權人，如員工、政府及欠債人，尚有餘額市民才可獲得賠償。她亦建議如果消費者打算日後就會籍或禮券等提出索償，應該先收集消費時的單據。

對於早前接手經營UA旗下、位於K11 Musea戲院的MCL Cinemas在UA結業後，即轉軚表示不會接受UA的現金禮券，黃鳳嫺表示消委會收到的唯一一宗投訴個案屬此情況，正跟進事件，要審視條款當中有否「魔鬼細節」，才可判斷MCL的做法是否合乎條款。

她提醒消費者預繳式消費要非常小心，因商戶在經濟不好時可能會結業，造成消費者損失，建議預繳式消費先小額進行，萬一商戶有事故亦不會對消費者造成太大問題。

香港影業協會：估算去年戲院蝕10億 料今年續蝕本經營

香港影業協會理事長洪祖星在同一節目表示，電影界對UA結業感到很驚奇，因UA屬本港龍頭戲院，過往亦引進很多新式設施，如IMAX及迷你戲院等。他指UA在本港佔30個銀幕，且戲院位置都在本港「最靚」的商場中，今次結業對電影界及發行影響相當大包括收入，對香港電影製作亦有一定影響。

洪指UA有百多名員工，形容今次僱主對員工很照顧，除按照勞工條例賠償外，另有發放一筆特別津貼，希望UA的30個銀幕會另有影視業財團與業主商討接手經營。

他亦批評，去年戲院被勒令關閉近半年，其間零收入，但要照交租金，初步估計去年全港戲院共298個銀幕的租金、人工及水電等成本花約15至18億元，但去年全香港戲院收入僅5億，估算戲院損失約10億，今年估計即使疫情控制得好，戲院收入都不會超過10億，相較2019年有20億收入少一半，相信戲院仍要繼續蝕本經營。

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