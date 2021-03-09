47名民主派人士因參與去年初選被控《國安法》罪名。現時何桂藍與黃碧雲還柙於大欖女懲教所內，兩人今午分別有親友探訪。黃碧雲丈夫、理大前副院長佘雲楚表示，夫婦兩人僅盼周四開庭再審保釋時，會傳來好消息，相信「仲有一線希望」。帶同日用品探訪的何桂藍母親則感謝記者與外界關心，未透露何的情況，說：「我淨係想嚟見吓個女。」

何媽媽感謝外界關心女兒

大欖懲教所外下午1時前已坐滿探望親友。身穿淡粉紅外衣、手持1號籌的何桂藍母親神情平靜，早坐在所外等候所員駕車入內探訪。何媽媽帶同一大袋日用品到場，她先感謝記者與外界關心女兒情況，遂表明無意接受訪問，亦未有講及何桂藍精神狀況，只說：「我淨係想嚟見吓個女。」

黃碧雲丈夫嘆近日難入睡

黃碧雲丈夫、理大醫療及社會科學院前副院長佘雲楚與黃碧雲友人下午3時到埗。佘神情比前日探訪時略顯輕鬆，說道：「壓力梗係有啦，尤其係而家都係希望禮拜四開庭審時可以批准保釋。」15名獲准保釋的民主派初選被告中，除呂智恆、劉偉聰、楊雪盈、林景楠於上周五獲准保釋外，餘下的 11人仍正等候律政司覆核，黃碧雲與伍健偉將首先於本周四再審。佘相信「仲有一線希望」。

佘又指相信黃睡眠亦無問題，「佢不嬲都好快瞓着，5分鐘就瞓着，我反而不嬲都冇咁快瞓着，呢排更加」。他直言相比上周頻頻上庭，本周夫婦兩人心情已有好轉，笑言自己已得悉要幫忙交稅，「不過未搞，都冇時間」。佘補充，今次無再帶書本和日用品探望，但帶了黃碧雲常用的牙套，「因為佢瞓覺磨牙，一向都有呢個問題，平時用開，但唔知畀唔畀（帶給黃）」。

佘雲楚探訪後直言黃碧雲「精神好咗好多，相信係慢慢適應緊」，指黃在所內有沒有申請私飯，他覆述指認為應先等候周四判決，若不幸沒獲批保釋，要繼續還柙才再考慮，「佢話呢度啲『皇家飯』都⋯⋯仲頂得住」，今日所帶的牙套成功帶給黃，但牙縫擦則不能。

佘稱黃碧雲在所內未有放風休息時間，僅可在探望期間才可離開獨立囚室，又指黃碧雲在所內見過何桂藍，今早另見過以宗教人員名義公務探訪的榮休主教陳日君樞機。

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