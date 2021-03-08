【本報訊】UA戲院全線結業，不但近300名員工即時失業，持有該戲院戲票、會籍積分及現金券的市民亦成為受害人。惟UA戲院至今未有公佈曾發出多少張現金券或禮券，亦未有交代會員數目及他們持有多少可兌換現金的積分，僅稱會由臨時清盤人處理一切索償事宜。

會員轟政府忽略有需要行業

UA院線會員李小姐指去年更新會籍後，戲院即因防疫措施被勒令停開，如今戲院倒閉，她累積可兌換約四至五張戲票的積分即時作廢。李小姐狠斥政府忽略真正有需要行業，「保就業撥款畀上市公司、財團，畀海洋公園嘅資助太多，應該分返畀水深火熱嘅行業同小市民……唔係由得餐廳、旅行社同戲院結業」。

讀者Regina指去年用積分換了多張現金券，「去年年頭用亞洲萬里通嘅積分換咗12張voucher，打算同阿仔去睇戲。中間時分戲院又閂門，一直冇用過，𠵱家放晒喺銀包，朋友話留嚟紀念囉！」

至於原屬UA戲院旗艦影院「K11 Art House」因經營困難上月底結業，由MCL院線吸納營運。本報亦接獲讀者Raymond投訴，指持有退UA會籍時獲退回的兩張100元現金券，原稱可於新營運商下的K11 Art House使用。惟UA戲院昨突然結業，MCL即宣佈不再接受UA戲院的現金券，他手上共值450元的現金券即成廢紙。

翻查資料，UA戲院曾於上月17日，即戲院重開前一天在fb專頁繼續出帖，宣傳會員專享買一送一優惠，優惠適用於香港UA旗下任何戲院，引起網民炮轟。