「35+」初選案現時仍被拘留的43人中，多人身兼區議員，包括葵青區議員、民主黨尹兆堅。葵青區議會今天舉行大會，民主黨劉子傑席間代黨友尹兆堅讀出發言，引述尹向街坊表示，對現時未能履行職責深感抱歉，稱服務社會30年為其人生榮耀，為社會公義發聲，他問心無愧，亦無怨無悔。一眾民主派則在會議尾聲舉標語抗議政權政治迫害，建制派亦舉牌撐「愛國者治港」，民政事務專員以區議員作政治宣示為由帶隊離場。

葵青區議會今日舉行大會，席上可見尹兆堅的「空凳」，一眾民主派區議員在大會討論其他事項時展示黑底白字的「欲加之罪，何患無辭，停止政治迫害」標語抗議，同時數名建制派區議員包括民建聯郭芙蓉、梁嘉銘及盧婉婷一邊收拾物品、一邊舉出「支持完善選舉制度，落實《愛國者治港》」的標語，她們高叫「支持愛國者治港」，然後隨同聲稱有區議員於席間作政治宣示，超越區議會法定職能而離場的民政專員鄭健等民政處職員離開。

會議在沒有民政處秘書處支援下繼續。昨日曾探望尹兆堅的的劉子傑讀出尹交託的感言，尹稱感謝各位街坊多年的支持，對於現時未能履行職責深感抱歉，「石蔭係我從政的起點亦是終點，這都算是一個緣份」，並稱服務社會30年為他其一生榮耀，「喺呢30年能夠改善社區、服務社會、令政策得以改善，為社會公義發聲；問心無愧，亦無怨無悔，日後定必有緣再會」。

多名民主派發言支持初選案47子：欲加之罪 何患無辭

多名民主派發言支持初選案47子，王天仁發言時慨嘆，「初選」成為禁語，「我哋由始至終只係希望向政府表達民間意見，透過呢樣嘢令政府知道我哋想要乜嘢，五大訴求完全無一樣嘢提到顛覆、提到國家」，批評政府以莫須有罪名迫害民主派，「根本去到今時今日你講乜都唔重要，因為何患無辭，根本佢要加個罪名，無論講乜嘢做乜行動，只要佢認為係佢唔滿意唔接受，就已經可以成為藉口進行迫害」、「47個人經歷嘅嘢，大眾市民睇在眼內，有邊樣嘢係合理？邊樣嘢真係彰顯到法治？只係不斷踐踏法治，並且話你聽係人治政策，係所有作為民意代表不能接受嘅」。

尹兆堅歸隊無期，黨友兼同事劉子傑接受訪問時指，黨團成員會「補位」，協助尹的地區事務，他自言與尹合作近6年，二人亦師亦友，「好坦白講入去睇佢，感觸好大」，稱在收押所內一塊玻璃之隔，在今天的政治環境下，角色隨時再對調，但劉強調他們無怨無悔，會堅持為公義發聲。

尹或長時間缺席會議 主席稱會考慮法例容許接受的請假理由

身兼葵青區議會主席的民主黨單仲偕亦表示，對尹兆堅因初選被控告及還押一事感到既憤怒又悲痛，「一個黨友因為國安法，被無理未審就先行還押，未能出席區議會履行職務」，他希望尹能獲准保釋繼續服務街坊。至於尹或長時間未能出席會議，單稱會考慮法例容許接受的請假理由，但目前尹未作相關安排。

至於尹兆堅今日傳達訊息稱「有緣再會」，是否意味辭任區議員？據知，初選案中的民主黨區議員暫沒有相關決定，但估計有國安案在身、政府或會砌詞褫奪其議員資格，適逢大會先行作出感言。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！