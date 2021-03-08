【本報訊】UA院線全線結業，消息指剛收購了UA K11 Art House戲院的MCL院線有意接收，但英皇院線似乎亦對部份戲院感興趣，有意加入爭奪UA九龍灣MegaBox、銅鑼灣時代廣場和旺角Moko三間戲院。有電影學者指UA停運，將直接影響本地電影票房，望有白武士接手。香港電影工作者總會會長田啟文亦憂慮事件減低本地電影競爭力，「首當其衝受損害肯定係本土電影」，日後本地電影要上畫難上加難。

UA院線爭奪戰一觸即發，有消息指原本林建岳旗下的MCL院線買下UA K11 Art House戲院後，有意接收UA六間戲院，但中途殺出「程咬金」，楊受成旗下的英皇院線亦相中九龍灣UA MegaBox、銅鑼灣UA Cine Times和旺角UA Cine Moko三間戲院，令林建岳收購計劃添變數。對於收購計劃，MCL回覆指暫沒回應。

黃百鳴稱盡力保障員工生計

英皇院線2013年成立，2017年在中環娛樂行設立首間香港英皇戲院，由楊受成幼子楊政龍打理，現時共有七間戲院。

MCL則由洲立影藝有限公司在1982年成立，設有12間戲院，院數較英皇線多。今年MCL母公司豐德麗集團以5,600萬元率先接收原UA旗艦影院K11 Art House。

ACX Cinemas@北角匯負責人黃永峰稱曾與UA商討接收部份戲院，未料未成事對方已結業，「可惜同無奈，UA喺香港都經營咗36年，大家都一定去過UA睇戲，呢個情意結，情況大家都明白」。

上月在堅尼地城開高先電影院的Golden Scene（高先電影）老闆曾麗芬指，UA戲院是迷你戲院先鋒，「1985年創立咗UA6，跟住陸續咁開，𠵱家開到六、七間」。

Cinema City院線老闆黃百鳴對UA結業感痛心，「香港今日有大量優質的戲院突然結業，這是對香港電影業一個非常沉重的打擊！我只能繼續盡我能力保障我所有員工的生計。」

UA院線屬本港龍頭戲院。全港現有約61間戲院共涉約45,000座位，UA院線座位佔總數一成，達4,400多個座位。UA進入清盤程序後到找到新買家接手，預計需時至少半年，若有債權人反對，需時或更長，該段時間全港戲院減少一成座位，將直接影響票房收入。

浸大電影學院講師陳學人指，不少本地電影會一次過在數十間戲院上映，「要盡快cover入戲院嘅人數，同增加口碑，有一萬幾千人即刻睇咗，一傳開去連宣傳都唔使」，但六間UA戲院停業，令本地電影難在短期內製造話題性，將直接影響本地電影票房。他認為有否其他院線成為白武士接手營運，以維持戲院數量，變成關鍵。

香港電影工作者總會會長田啟文指，香港戲院座位對人口比例低，六間戲院停運後，將大大減低本地電影競爭力、宣傳度及吸引力等。田又指，以往UA的強項是率先引進如IMAX等先進技術，以及與外國片商洽商，「美國都未做，香港就先做，對香港觀眾嚟講係好大吸引力」，在業界中是「行前咗兩步」。