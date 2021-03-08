流亡至今3個月，許智峯在異鄉看着香港的局勢每下愈況，感到窒息，近日更因47名民主派人士提堂案徹夜難眠，「我寧願同佢哋一齊，死就一齊死。」此刻他最念念不忘的，是反送中運動時與戰友在香港街頭抗爭的片段。

雖然在外國呼吸自由的空氣，但許智峯慨嘆，每日看着香港的新聞都感到窒息。曾經自以為很理性、見證過無數場激烈示威，但47民主派被拘押仍使他深受打擊。「成日都想像，唔係嚟咗（英國）就同佢哋一齊，我寧願同佢哋一齊，死就一齊死。」許智峯最想念與戰友街頭抗爭的時刻：「從政十年，企喺街頭上的畫面，係最光榮，同最有價值。我掛住一齊遊行、一齊叫口號的時刻。」

他赴澳後將寫信給獄中戰友，告知外界聲援情況：「外面嘅人一樣痛苦，就算疫情下都冒險出嚟集會，佢哋永遠都唔孤獨」。47人大搜捕事後，他自言背負更大的使命：「帶住香港民主的種子出去，喺外面茁壯成長，然後終有一日帶返香港」。他勉勵港人，雖然今後或無法再依賴街頭運動和議會抗爭，但還可以依靠公民社會：「內在精神係民主的土壤，長遠唔好令自己變新加坡、被政府洗腦，保持戰意會有反撲機會！」

《蘋果》特約記者 梁琬珊

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