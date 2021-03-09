前年8.31市民自發到港島各區「行街」，演變為警民衝突，16人事後被控暴動罪，早前已先後受審，餘下一名19歲男學生的案件早前開審。控方指男生與投擲汽油彈人士夥同犯罪。法官姚勳智今裁決指，追捕被告的速龍隊員聲言目擊示威者兩度以汽油彈施襲，惟現場片段及另一警員的證供均未能支持這點，令法庭質疑其觀察，不能安心接納他的證供，裁定被告罪名不成立。

被告男學生葉君誠（19歲）被控前年8月31日在銅鑼灣軒尼詩道崇光百貨一帶，連同其他身份不明的人士參與暴動。

控方開案陳詞指，當晚有300多名示威者堵路癱瘓交通，警方多次警告無效，用水炮車發射藍色水劑驅散人群。警員掃蕩期間，目擊包括被告在內、帶着頭盔和防毒面罩的四名示威者，彼此站得非常近。其中兩名示威者各自向警員投擲一枚汽油彈，警員隨即追截，被告與其他示威者轉身逃跑，最後遭警員截停拘捕。

開案陳詞續指，被告夥同其他參與暴動的人士共同犯罪，牽涉最少三名人士於非法集結中干犯破壞社會安寧的行為，即向警方投擲汽油彈。

辯方大律師石書銘早前盤問速龍小隊警員11067蕭小虎，引用片段指在蕭聲稱第二次被汽油彈襲擊的時間，地上並無火光，蕭表示同意。石質疑：「但你話有兩個人向你投擲燃燒緊嘅汽油彈喎？」蕭解釋，因汽油彈落在他左後方，而非前方。

石又問現場四名疑人之中，有多少人戴黃色頭盔，蕭表示不肯定，並解釋當時集中注意汽油彈，故無留意。石質疑：「你話當時佢哋背住你，又話佢哋着黑色衫，頭盔顏色係唯一識認，你有乜理由唔留意？」

石向蕭指出，從來沒有包括被告在內的四人一字排開、並且有人向他投擲汽油彈的事情發生，一切純屬蕭揑造，以誣衊被告，蕭不同意。

【案件編號：DCCC46/20】

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