網民於前年12月9日發起「大三罷」行動，五名男子當日凌晨在上水天平邨被捕，有四人被指涉嫌串謀堵路，另有男教師被搜出藏有剪鉗及士巴拿等物。五人分別被控串謀刑事毀壞及管有非法用途工具兩罪，今否認控罪受審。有警長供稱，當日凌晨發現十多名黑衫年輕人在天平邨停車場天台聚集，當中有人手持疑似易燃物體，亦有人聲言「聽朝我哋啲釘實可以拮爆啲軚」。調查亦發現，各被告均加入一個名為「光復上水、黎明行動」的TG群組。

控罪指，地盤工人何國基（40歲）、學生陳家雄（18歲）、學生林曉偌（19歲）及17歲陳姓學生涉嫌串謀損壞屬於他人的財產。而男教師謝銘基（32歲）則被指在天平邨停車場二樓管有兩把剪刀、兩把剪鉗及一個士巴拿，被控管有非法用途工具意圖作非法用途罪。

警長58105葉志成供稱，當日凌晨1時半，他與警員22144身穿便衣在天平邨商場巡邏，發現有一群黑衫年輕人走上3號樓梯，當中有人手持一個紅色膠袋，內有罐狀物品。葉與22144返回地面商場後，看到4號梯的天台上方射出白色光線，並有人喧嘩。葉認為有可疑，遂要求支援。

其後葉指示支援的警員分批跑上3號樓梯，他則偕22144沿4號樓梯跑上天台，發現平台上有5至6人，當中兩人開啟手機電筒照明，另有一把男聲表示：「聽朝我哋啲釘實可以拮爆啲軚！」同時有一些輕微的說話聲及紙袋聲，但葉聽不清楚。葉及後大叫「警察」，該批人士隨即沿4號樓梯拔足逃走，地上遺下一個紅色膠袋。

葉指示同袍追截逃跑人士，他則留在平台，以免有人點燃紅色膠袋內的兩罐疑似易燃物。他亦在平台上發現兩個黑色背包、一個黑色膠盒、一個鐵罐，以及一個內藏裝有釘硬膠管的啡色紙袋。葉指，他曾打開啡色紙袋查看，但沒接觸過兩個背包。

行動中共截獲12名人士，便衣警員11473及後匯報指，發現一個名叫「光復上水、黎明行動」的Telegram群組，號召他人堵路，並召集群組內的人到天平邨停車場集合及製作堵路工具。當晚亦有匯報指，所有被截查人士均加入了該群組。其後葉以非法集結宣佈拘捕該12人，當中兩人同時涉嫌管有工具意圖作非法用途。審訊下午繼續。

【案件編號：FLCC1704/20】

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