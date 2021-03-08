【港版二二八】

【本報訊】47名民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪，當中43人仍被拘押。雖然身陷囹圄，但前往收押所探望的親友透露眾人精神不俗，其中劉頴匡女友黃于喬（Emilia）指，劉看到《蘋果日報》報道他寸爆楊岳橋的「人生更精彩」論後，不禁展露歡顏；另一被關押人士袁嘉蔚則仍心繫地區事務，要求團隊代為反映巴士削班問題。

本案僅四人獲准保釋，餘下人士分別還押在荔枝角收押所、赤柱監獄、羅湖懲教所和大欖女懲教所。據指民協何啟明昨仍留醫；還柙的梁國雄昨早則由囚車押至西九龍裁判法院續審8.18維園非法集結案。

到荔枝角收押所探訪劉頴匡的黃于喬表示，劉打趣地形容昨日還柙的早餐為「豚肉燒」，及後才發現可以吃「私飯」，故一個上午連續吃了兩頓飯，「佢話係豚肉燒喎，之後先入咗個私飯，雖然好飽但都食晒，因為第一日有私飯食好開心。」

袁嘉蔚獄中關注巴士削班

日前黃于喬向傳媒透露劉在收押所取笑楊岳橋的「人生更精彩」論，劉昨日看到《蘋果日報》頭版報道引述相關說話時，忍不住說笑囑咐她對外少點說話，以免令他在收押所也得罪人，黃也打趣地表示要向楊岳橋致歉。黃又透露劉正盡力適應被還柙的日子，亦指劉看到市民支持感鼓舞，「希望大家多啲寫信畀佢哋，支持咁多個人。」

沙田區議員李志宏昨跟馮達浚母親一同到場探望，指馮很精神，沒有特別問題，又引述馮稱希望初選案被告家屬能互相支持，「大家一齊行落去」，又稱眾還柙人士只要知道大家安好，在內也能安心。

民協深水埗區議員李庭豐亦到場探望民協主席兼黃大仙區議員施德來，笑指在外的他們反而更為疲累，因要代為協調地區工作及為其家人張羅和支援所需，寄語香港人「見字飲水」。

一眾民主黨屯門區議員則到大欖女懲教所，希望懲教署可代為轉交寫給黃碧雲的信件，其黨友陳樹英引用中國近代女權運動家秋瑾所寫的詩句「一腔熱血勤珍重，灑去猶能化碧濤」，支持所有因爭取民主而受政治打壓的人士，尤其是因參與民主派初選而正被還柙的女被告。

身在羅湖懲教所的袁嘉蔚則心繫地區事務，其社交媒體管理員指，袁已吩咐團隊要積極反映該區巴士削班問題；范國威的社交媒體管理員指為已其申請了收音機、報紙等物資，並稱圍牆不會令他意志消磨，亦希望各位市民「撐住」。