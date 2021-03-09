人民力量「快必」譚得志和「慢必」陳志全兩人先後因參加民主派初選被捕，截至昨日，因為另一宗涉國安法案件被囚的快必，已在荔枝角收押所被還柙181日，慢必則已被還柙8日。人民力量蘇浩昨在YouTube表示，慢必還柙期間不時唱歌自娛，包括葉德嫻的名曲《明星》，「慢必話希望大家多啲寫信俾佢，仲有寫信嘅話，可以加啲歌詞俾佢，等佢一路睇信可以一路唱歌。」民陣召集人陳皓桓則在Facebook回覆友人查詢時透露，目前同遭還押、今年64歲的毛孟靜情況「OK，習慣緊」。

蘇浩昨在片中透露，至今被單獨囚禁的快必，與前往探望的友人劉嗡「講笑話」，指自己「預咗會要上呢艘輪船，但點都諗唔到會同﹙胡﹚志偉同呼吸共命運齊做運動傾兩咀，變咗一隊」，又稱透過《蘋果》知道其他民主派人士還柙時有互相照顧，他不希望再有民主派人士被捕。

蘇浩又指，快必至今稱不太擔心自己，「唔係因為佢（快必）覺得自己唔會被重判，而係佢更擔心戴教授、慢必同其他人，47人之中好多根本就冇心理準備會受逼迫」。

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