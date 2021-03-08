47位參與或組織立法會初選人士在2月28日被落案起訴串謀顛覆國家政權罪，適逢74年前國民黨在台灣製造二二八慘案紀念日，故有港版二二八之稱。觀照台灣民主運動歷史，同樣堪為對比的是美麗島事件中的美麗島大審。雖然美麗島大審是台灣反抗專制走向民主的重要轉折點，香港二二八審訊則是從自由走向專制的轉折點，但美麗島大審對台灣政治、文化的影響，及其後的林宅血案、陳文成命案、江南命案、鄭南榕自焚案，都對香港深具啟示和警惕作用。

美麗島大審情景在香港重演

被控觸犯國安法的47位民主派人士，迄今只有四人獲准保釋，其他人都要受未審先囚之苦，包括11位獲國安法法官蘇惠德批准保釋又被律政司即時覆核而還柙。這是對國安法中有關無罪推定及人權保障條款的極大諷刺，更是香港人被剝奪選舉權、司法人權的標誌性事件。

中國人大即將修訂《基本法》附件，改變香港選舉制度，更是要配合國安法，徹底鏟除香港自由、民主的基礎，走向台灣動員戡亂時期的專制。香港二二八審訊，是中共港共為全國人大會議修訂《基本法》造勢的一部份，其規模、政治操控程度、對司法人權的侵犯，都堪比台灣美麗島大審，實質都是以法治之名鎮壓民主。

1979年12月10日，《美麗島》雜誌社在高雄申請紀念世界人權日被警方拒絕後，仍按原計劃舉行遊行集會，要求終結黨禁與戒嚴，遭當局暴力驅散並爆發警民衝突。翌日，當局開始大搜捕，後宣佈美麗島事件涉案152人。至1980年2月20日，台灣警總軍法處以叛亂罪起訴施明德等八人，另有37人在一般法庭被起訴，美麗島大審由此開始，總共45人，比香港二二八審訊少兩人。

美麗島大審期間，45人曾遭受疲勞審訊、不准進食，甚至被毆打，開庭後在國際輿論壓力下，當局才同意台灣報章刊載審訊過程與被告陳詞。至4月18日，45人全部被判有罪，其中，施明德被判終身監禁。美麗島大審的部份類似情景已在香港重演，而其後續事件、政治社會影響是否重現，尤令人關注。

應指出的是，香港二二八審訊與台灣美麗島大審的社會背景迥異。台灣當年仍處於動員戡亂即戒嚴時期，黨禁報禁未解除，並無民主派，異議人士只被稱為黨外人士。而香港原本沒有黨禁報禁，傳統民主派、本土派政黨都能公開參與政治，新聞自由、言論自由尚未完全被剝奪，港人享有的人權勝過當年的台灣。但台灣美麗島大審及香港二二八審訊之後，兩地民主、人權形勢的對比正在逆轉。

香港進入準報禁準黨禁時期

美麗島大審備受國際社會關注，對國民黨形成壓力，也觸動了台灣政治生態的改變。一方面，美麗島大審促成被告和辯護律師的政治結盟，施明德、許信良、呂秀蓮、林義雄等被告，謝長廷、蘇貞昌、陳水扁等律師，後來都成為民進黨核心成員，他們更加團結地爭取民主自由，並漸漸得到更多台灣人支持，最終結束了台灣戒嚴、實現民主選舉和政黨輪替。

另一方面，台灣民主運動在美麗島事件後，在專制政權最後的瘋狂中仍付出慘痛代價。其中，1980年2月28日的林宅血案（林義雄被囚期間，其母親和雙胞胎女兒在家中被殺），1981年陳文成命案，1984年江南命案，1989年鄭南榕自焚案，都是專制政權血腥鎮壓民主人士、狙殺海外流亡者和支持者的事件。

令人不安的是，香港在國安法及選舉制度改變後，實質上將進入準報禁、準黨禁時期，二二八審訊只是香港由自由及專制而遭遇的一次困厄，而要由專制及自由，不知還要遭受多少災劫、流出多少血淚。但願蒼天有眼，護佑我城我民。

李平

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