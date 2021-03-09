中央決定閹割香港選舉，令香港民主大倒退，特首林鄭月娥卻無視港人對此的憤怒。她接受內地官媒央視訪問時稱，對於中央「完善」香港特區選舉制度、落實「愛國者治港」原則感到高興。

林鄭在訪問中指，去年港版國安法的頒佈「為香港開創了由亂及治的新局面」，指香港除了需要有社會安全，更需要有政治安全。對於全國人大常委周四將作出「決定」、加設重重關卡排拒建制派「忠誠的廢物」之外者參選，林鄭在訪問中稱，「完善」香港特區選舉制度，就讓政治安全也有了保證，「做好了這件事是圓滿的」。

除了「被政改」，香港還「被規劃」，林鄭月娥認為，國家十四五規劃中有關香港的部份「有非常重要的意義」，「加進了另外『三個中心』，我非常高興。『三個中心』，一個是香港作為國際航空的樞紐中心，第二個是支持香港建設成為國際的科技創新中心，第三個，也是我個人非常重視的，即文化方面，支持香港發展成一個文化藝術交流中心。涉及支持香港發展的短短500個字，內容多麼豐富。所以未來五年，我們一定要把握好國家規劃給我們的機會。」

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