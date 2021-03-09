深圳大學正構思在香港設立分校，身兼全國人大代表的深大校長李清泉表示，深港融合是大趨勢，過程中會出現問題，校方會「按國家法律法規推動工作」。另一邊廂，嶺南大學校董會主席姚祖輝表示，正考慮與內地大灣區的大學合作辦學，預計今年年底會加快步伐，估計5至10年後八大均會與大灣區大學合作辦學。

深圳大學校長李清泉在北京出席兩會時接受港台訪問，表示正構思到香港設立分校，目前未有具體方案，形容現時香港與大灣區的高等教育交流較單向，主要是香港的大學到內地辦學，或內地學生到香港就讀。李認為這是「遠遠不夠」，建議促進「雙向交流」，支持內地大學到港建校區，並鼓勵香港學生到內地大學就讀。

李清泉直言「深港融合是大趨勢」，過程中會出現各種問題，校方會「按國家法律法規推動工作」，長遠來說很有信心。被問到會否適應香港的大學文化，以及如何處理學生在校園就社會議題發聲，李承認要考慮校內可能出現遊行示威的情況，校方需要得到特區政府的支持，並「在憲法、法律框架下維護校園正常秩序」。

嶺大校董會主席料5至10年後八大將與大灣區大學辦學

同樣身兼全國人大代表的嶺南大學校董會主席姚祖輝亦接受港台訪問，表示正考慮與大灣區的大學合作辦學，去年因疫情未能到內地與有關部門商討，預計今年底會加快步伐，估計5至10年後本港8間資助大學都會與大灣區大學合作辦學。

至於國家安全教育方面，姚祖輝表示希望學生認識國家安全、歷史、《憲法》和《基本法》等，而學校課程一向有所涵蓋，學生亦可到內地交流。姚認為，大學生可有自己的意見，但「不能做出分裂國家、主張港獨的事」，形容這是「紅線」，香港不能成為國家安全漏洞。

李清泉則認為，香港推動國家安全教育「可能要由幼兒園開始」，相信香港政府會按國家要求設計，大專院校亦會按政府要求辦事。

教育局書面回覆立法會稱，《港區國安法》列明特區應通過學校開展國家安全教育，當中「學校」的定義包括大學，教育局正與各資助大學「保持緊密溝通」，以確保大學履行有關法律責任。教育局稱，各大學應為學生提供國家安全教育內容或活動，以提高師生的國家安全意識和守法意識，強調各大學管理校政上享有自主權，亦有責任確保其運作符合法例要求和「整體社會的利益」。

另外，教育局透露，香港大學自2019年下半年至今，曾就兩宗學生被法庭裁定罪成的個案啟動紀律程序。至於早前在港大校園發生的「滋擾事件」，港大目前無足夠證據對任何學生啟動紀律程序。

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