【本報訊】UA院線昨宣佈敵不過沉重的經濟壓力，結束在港36年業務，標誌着UA戲院時代落幕。母公司立基國際集團表示，面對過去半年零收入情況，戲院仍然要應付高昂租金及其他龐大固定支出；即使戲院停業近六個月，公司無因疫情裁員。隨着UA娛樂業務經營壓力不斷增加，生存空間日益萎縮，因而無奈結業。

失購票通合約埋伏線

近年UA經營屢遇困難，去年底本報獨家報道，其母公司立基國際集團旗下購票通（Cityline）去年失落近14年的康文署營運服務，為公司結束娛樂業務埋下伏線。

持續逾一年的疫情更成為UA致命傷，有業內人士表示，「舊年疫情停咗116日戲院，K11淨租金260萬，淘大約130萬，加埋其他四間，空租都要成千萬；未計人工，都幾難頂」。該業內人士直斥，大地產商未能共渡難關，疫情下堅拒減租，「燈油火蠟費收足，租金係咁意收平半個月又話叫減，仲傾都唔傾」。

業內人士又透露，UA另一結業原因或與當年戲院商高價搶舖有關。早年戲院仍有利可圖，院商樂意用高價入標，UA算是當中表現較勇一間，當年UA入標競投尖沙嘴K11 Art House及九龍灣淘大戲院，被業內人士形容為「天價」，擊敗英皇、洲立及安樂等戲院商。

該業內人士估計單是K11戲院的1,708個座位，以每座位使費15萬元計，須投入資金約兩億元。

立基旗下四個主要業務分別為娛樂業務（UA院線）、餐飲業務（包括泰蘭花、Madison’s及十字冰室）、電子商務購票通及十字牌牛奶。現時立基網頁顯示為更新中，未知UA結業會否影響其他業務。