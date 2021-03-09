銅鑼灣海饌海鮮牛扒餐廳疑爆疫，累計4名食客確診武漢肺炎，均於上月22日午市於餐廳用膳，其中一人更曾去過爆疫的尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館。海饌餐廳今日傍晚起停業，負責人稱會待員工二度檢測有結果再才復業，又指政府已檢查餐廳通風沒有問題，不擔心成為爆疫餐廳。

今日傍晚，位於銅鑼灣Fashion Walk的海饌海鮮牛扒餐廳已經停業，員工正準備離開。餐廳堂食位包括室內及露天茶座位置，主要經營西餐，格局與同街其餘餐廳相似。其餘餐廳未受事件影響，均照常營業，且有不少食客，部份坐於露天茶座位，有人用膳完畢後留在座位吸煙。

負責人不擔心淪名潮「翻版」

餐廳負責人黃先生表示，昨日收到衞生防護中心通知，指再有確診者曾到訪，有政府人員檢查餐廳各處，包括通風系統，檢查後認為沒有問題。政府亦已要求餐廳提供平面圖，由確診者自行圈出當日的座位，但餐廳事後只知道確診人數，不知他們的座位位置。

黃先生指，餐廳員工已做過檢測，全部陰性，因應事件餐廳會再次暫時停業，再次檢測陰性才會重開。對於是否擔心成為名潮食館「翻版」，他認為由於餐廳供應西餐，而中西餐廳有別，西餐客人通常獨自享用餐點，加上當日午飯時間客人數量不多，餐廳亦有做足政府要求防疫措施，相信傳播情況不嚴重。

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