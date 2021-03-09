已故富商何東爵士的長孫何鴻章，早年委託舊情人「十姑娘」何婉琪管理他為子女設立的信託基金，惟何鴻章五子何豹於2006年入稟高等法院，指控十姑娘失職，例如賤價出售基金名下的地皮，又無理批出8,900萬元貸款予何鴻章及其名下公司。高院今下判詞，基於十姑娘未於何豹年滿21歲時向他說明其於基金的權益，裁定何豹在這點勝訴；惟因何豹未能證明因而導致損失，故判十姑娘僅須象徵式賠償1元予何豹。

何豹在案中除控告十姑娘外，亦控告包括其父何鴻章及其名下公司Hotung Estates Limited。惟何豹於2006年入稟後的3年，終止對父親及其公司的訴訟，故只餘下對十姑娘的申索。十姑娘已經去世，現被告為其遺產執行人，亦即何婉琪為何鴻章所生的兒子何東舜銘。

法官陸啟康在判詞指，有關賤價賣地的指控，何豹並無向法庭提供足夠證據，證明合理價格是多少，亦沒有估價報告，難以證明實際有多少損失。至於指控基金款項無理轉賬到何鴻章及其名下公司，亦是缺乏理據和文件證明。

陸官於判詞指，何鴻章成立涉案兩個信託基金，是送給子女的禮物，何鴻章亦透過公司持有基金的股份。法官認為，十姑娘雖然是信託人，但她只是公司的小股東，並非董事，反而最清楚基金賬目的人是何鴻章。而且事隔多年，何鴻章與何婉琪已相繼於2017和2018年去世，何豹對十姑娘作出不明轉賬的指控，存在重大不公平。

法官又認為，以十姑娘和何鴻章的關係，她可能受何鴻章的影響，誤以為兩個信託基金可以隨時取消，故毋須向何豹透露其權益。由於她確沒有於1987年3月、即何豹年滿21歲時告知他享有的基金權益，是違反責任，故在這點上判何豹勝訴。

不過，據何豹透露，其父是個性格強悍、控制慾強的人，在家中對待孩子有如暴君，且說話有如命令，故法官相信，即使十姑娘當年向何豹披露權益底蘊，何豹短期內亦不敢造次正面反抗。他自己亦承認，後來得知真相時，寧願向十姑娘要求下放權力給他處理股份，也不敢向父親提出。

雖然何豹一方指，若他早些知道擁有的權益，他可能會與兄弟姊妹聯合行動，但一旦如此，何鴻章不會坐視不理，很可能會對子女採取法律行動。事實上，沒有一個兄弟參與是次訴訟。基於何豹未能證明他因十姑娘違反責任而對他造成損失，故法官下令十姑娘一方只需支付1元象徵式賠償。

【案件編號：HCA1216/06】

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