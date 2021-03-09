元朗721白衣人暴動案今在區域法院續審，事件中受傷的證人J供稱，親眼目睹車廂內有年輕人遭打爆額頭流血，亦有人被扑爆鼻樑及打傷背部。證人J庭上坦言擔心出庭作供阻礙工作，稱「隨時會冇咗份工」，欲盡快完成作供。他更在控辯雙方爭拗片段中人的說話內容時，直斥辯方謂：「其實法官都聽到，你使唔使休息下，休庭去睇耳科醫生？」又稱：「你哋完咗個庭，你哋自己睇得唔得呀？」

證人J今午作供指，施襲白衣人曾手持紅色旗幟，閘內付費區亦有白衣人跳過玻璃圍欄到閘外，意味白衣人大舉攻入閘內之前，閘內可能已有零星白衣人出沒。J用手機拍攝，拍到次被告黃英傑（48歲）在入閘機外指罵閘內市民。辯方對於照片中人身份沒有爭議。

反問主控周天行：你平時有冇搭過地鐵？

J憶述自己左手肘受襲，當時在閘內的時任立法會議員林卓廷見狀，曾拉開J躲避。J亦目擊一名白衣人以木棍襲擊閘內市民。J稱閘內其後有人拉消防喉向閘外射水；而白衣人衝入閘內付費區後，市民逃往上層月台，J亦退入車廂暫避。

J形容當時列車車廂約八成滿，主控官周天行問J能否說出大約乘客人數。J聞言反問：「你平時有冇搭過地鐵？」周答有，法官葉佐文指理解J的意思，即車廂內有不少人及「逼逼哋」，J同意並補充謂「有少少鬆動位」。J續指，月台上的白衣人以木棍及藤條襲擊乘客，他曾嘗試由車尾行往車頭，希望要求車長緊急關門。證供未有交代J最終能否成事。

J又在車廂內目擊至少兩人遇襲，其中一名年輕人遭打爆額頭流血，另一人更被扑爆鼻樑及打傷背部。J其後在天水圍醫院與爆鼻樑傷者一同等候救治。急症室醫生驗傷，證實J左手肘擦傷、觸痛及有紅斑，惟手腕及骹位可靈活運動，敷藥後出院。

證人庭上抱怨：唔好嘥我時間吖，求下你哋！

J昨天作供時已曾預告受工作所困，不能經常出庭，今午作供時亦多次顯得焦急，擔心自己作供或會延伸至明天，一度明言：「法官我啲時間好寶貴，聽日再嚟我唔得㗎，隨時會冇咗份工。」

控辯雙方曾播放片段，爭拗現場白衣人究竟說了甚麼，控方及法官均聽到類似「你哋打人就得呀」，與證人J聽到的版本相若，惟辯方堅稱白衣人是說「你哋打人呀」。控辯爭拗期間，J突然語出驚人，直斥辯方謂：「其實法官都聽到，你使唔使休息下，休庭去睇耳科醫生？」

惟控辯雙方未達共識，在庭上多次重播有關句子，在證人台等候的J再次抱怨謂：「唔好嘥我時間吖，求下你哋！拜託。」J又謂：「你哋完咗個庭，你哋自己睇得唔得呀？」法官一度開口勸喻謂：「證人，請你合作啲。」控方最終沒在證人面前作冗長爭拗，J如願以償於今天完成證供，明日可回歸工作崗位。

J完成作供後，控方為他申請一天半證人津貼，J聞言抗議稱「三日呀」，似暗指為了出庭犧牲了三個工作日。法官則指，J等候作供及出庭為時共計三個的半天時段，「零點五乘三，咪一日半囉」。J對此無奈同意。

證人E趕赴現場協助有需要的人離開

另外，男證人E則供稱，當晚約10時半從網上得知元朗站附近有白衣人向周圍人士施襲，遂與太太在11時許趕到元朗站，希望幫助有需要的人離開。E憶述進站時現場非常嘈吵。聆訊明續。

6名受審被告依序為運輸公司東主王志榮（55歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛（60歲）、「飛天南」吳偉南（57歲）、八鄉鄉事委員會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲），以及維修技工蔡立基（40歲）。

王志榮、黃英傑、鄧英斌、蔡立基四人被控於7月21日在元朗站參與暴動及蓄意傷人。鄧懷琛與吳偉南二人則被控於7月22日在朗和路及元朗站一帶暴動及串謀蓄意傷人。鄧懷琛另被控於7月22日在形點一期商場及元朗站一帶暴動及蓄意傷人。

而「懵良」林觀良（48歲）及「肥林」林啟明（43歲）則已承認暴動罪，控方不會繼續檢控兩人餘下的蓄意傷人罪，控罪留在法庭存檔。兩人繼續還柙候判。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20】

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