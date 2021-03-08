【本報訊】UA戲院突然全線結業，一眾戲迷大感驚訝和惋惜。位於銅鑼灣時代廣場的UA戲院昨依舊燈火通明，但售票處已拉上大閘，並貼出結業告示，不少戲迷驚聞噩耗後，紛紛到場打卡留念，追憶逝去的美好時光。

戲迷黃先生昨午特意到時代廣場見戲院「最後一面」。他憶述UA於80年代在沙田新城市廣場開設首間戲院，正值其學生時代，「當年冇乜娛樂」，透過接觸外國電影而大開眼界，自此迷上電影世界，過去平均每年看逾50套電影，入戲院更成為與家人的集體回憶。

憂再有院線捱不住

黃批評港府以疫情為由勒令戲院停業，對電影業造成沉重打擊，「我都唔明，戲院入面長時間戴口罩、唔畀食嘢，喺風險咁低嘅情況下，點解仲要關閉呢？」「一直都有市民咁講，但係冇官員解釋同理過呢啲問題」 。

他更擔心現時戲院即使重開，但市道復蘇無期，未來會再有院線捱不住。他稱近期最近一次看電影，是支持港產片《狂舞派3》，但全場僅得三個人。他希望港人反思，「唔好執笠先覺得可惜，諗吓我哋有幾支持、有幾多人仲肯畀錢入戲院支持本土電影業呢？」

曾女士自稱UA戲院忠實粉絲，當年戲院甫推出會員制即註冊，是第一代會員」。她亦認為疫情期間戲院根本毋須停業，「都係政府做得唔好」。

黃太昨亦特意到場與UA戲院自拍留念。她稱平均每周入戲院三次。她讚UA戲院收費合理，「儲落啲積分夠換多幾張戲飛」，體諒UA疫情期間未有裁員，故不打算追討積分。