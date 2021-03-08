【本報訊】北京去年推港版國安法時，特首林鄭月娥曾指只有一小撮人受影響，但至今已有逾百人因國安法被捕，包括47名參加初選的民主派人士。林鄭昨被問到當日說法是否欺騙港人時，只稱國安法實施後「係按部就班做緊要做嘅嘢」，又稱不想評論檢控個案，但她指「黑暴」令市民不敢上街及表達意見，連酒店拒政府租用作檢疫，也說成是「黑暴」責任。

「撐政府企業唔敢開」

林鄭昨在記者會表示，國安法實施後「係按部就班做緊要做嘅嘢」，又指調查及檢控工作由警務處國家安全處和律政司內專責國安人員執行。對於被檢控人士，林鄭只稱「唔想評論個案或者被檢控嘅人士」，又指所有事都要「講法律、講證據，最終交由法庭裁決」。林鄭又說，有一件事與她當初說法一致，「就係（國安法）回復咗絕大部份市民嘅人身自由同安全」，之後大數「黑暴」為禍，「我哋呢啲市民連出街搭地鐵、發表啲意見都唔敢，好多企業由於可能比較支持政府、或者支持國家立場，亦都唔係好敢開業」，更連國安法實施後、疫情爆發期間，「有啲酒店都唔敢租畀我哋作檢疫用途」，也說是「黑暴嘅陰影」的責任。

林鄭反稱希望記者問絕大部份港人，是否她當日口中所指的「大部份市民」？人權和自由是否在國安法實施後得到保障？但她全程未提及不少港人批評國安法限制自由、助長當局濫捕濫告，同時令香港的國際聲譽不再。