【本報訊】24歲青年先後經手機應用程式相約兩名男女開房，其間以迷姦水將二人迷暈，強姦女方、拍裸照兼偷走財物及底褲，男網友亦遭偷走現金。青年被捕後，再向警方承認另曾兩度向舊同學施用迷姦水，趁機摸胸和拍裸照，更偷拍女方出浴。青年昨在高等法院承認共10項罪名，法官斥被告持續犯案，行為邪惡，罔顧迷姦水可能對事主造成的影響，案情嚴重，判他入獄9年10個月。

被告蘇梓俊（24歲），曾任侍應及美國冒險樂園客戶服務主任。他承認一項強姦、兩項非禮、兩項偷竊、一項施用藥物以獲得或便利作性行為、三項為犯可公訴罪行而使用使人神志不清或軟弱無力的藥物罪，以及一項藏毒共10項罪名。

法官李運騰判刑指，本案案情極為嚴重，被告持續並有計劃地向他人落藥，進行邪惡罪行，對社會存在實際風險。被告的行為令兩名女事主心理受傷害，其中被強姦的女事主出現創傷後遺症症狀，而舊同學更因在家中遭侵犯，經常擔心在家中會遭監視及偷拍。

另偷男網友5.7萬元外幣

辯方求情指，被告是毅進課程畢業生，先後義務服務500小時，貢獻社會，懇求給予額外刑期扣減，最終獲額外兩個月刑期扣減，入獄9年10個月。

案情指，被告2019年1月透過手機交友程式認識23歲女事主X，兩人相約在酒店見面。X飲用咖啡後昏睡，翌日醒來發現房中獨剩她一人，只穿胸圍躺卧床上，而共值近6,300元的財物、以至底褲均不翼而飛。被告其後被捕，警誡下承認從網上購買俗稱「F水」的迷姦水犯案。警方在其手機中找到X只穿內衣褲及其身份證的相片。

被告又於2018年12月透過WeChat認識26歲菲籍男遊客A，相約開房。A飲下被告帶來的酒後頭暈眼花，到浴室沖身；被告乘機偷走A約值5.7萬港元的外幣逃遁。警方事後再次拘捕被告，並在寓所搜出迷姦水及小量毒品。被告又自爆曾兩次向舊同學Y施用迷姦水，並拍下Y出浴片段和相片，又趁她不省人事後對她摸胸一小時。

案件編號：HCCC2037/19