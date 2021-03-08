【本報訊】43位民主派身陷囹圄，在羅湖懲教所還柙的吳敏兒、黃子悅、余慧明及袁嘉蔚，昨均獲朋友探訪，四人透露掛念家人之情。其中吳情緒最激動，忍不住與探訪他的戰友痛哭，二人一度隔住玻璃窗「手連手」，吳估計會被還柙一段長時間，但她自勉「會堅強面對！」

探訪吳敏兒的職工盟總幹事蒙兆達形容，她精神狀態良好，逐漸適應懲教所生活。吳還柙數天，蒙上周五嘗試輪候探訪失敗，故二人昨見面時聲淚俱下，「忍唔住喊，我哋隔住玻璃窗，手連手，咁多日以嚟終於可以見到佢。」吳反勉勵他說：「雖然嚟緊會有一段頗長嘅時間還柙，喺入面受到嘅對待，就好似為自己所相信嘅嘢承擔緊，我會堅強咁面對。」蒙透露，吳與其他三位還柙人士未有機會交流，只能在探望出入時，以眼神互相支持，吳會好好照顧自己，好讓母親及女兒放心。現時吳閱讀日本推理小說作家東野圭吳作品，打發獄中漫長時間。

黃子悅拉筋健身

連續多天探望黃子悅的前學民思潮成員何緯恒Ernest指，黃的心理狀態比過去數天好，「樂觀嘅，同計劃緊點面對之後嘅嘢。」他指黃未有談論社會狀況，現時主要是拉筋、跳健身操，閱讀治癒心靈書籍打發時間。他指陸續收到「寫信師」信件，黃未準備閱讀，惟呼籲同路人：「唔好忘記我哋，大家要撐住。」

醫管局員工陣線成員葉先生指余慧明精神不錯，正適應懲教所生活，對未來未有計劃。工會正整理「寫信師」回信，望盡快交到余手中。至於九名被轉倉至赤柱監獄的還柙人士中，林卓廷社交媒體管理員昨留言指「阿廷想收信」，籲留意林卓廷fb。