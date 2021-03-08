【虐殺女童案】

【本報訊】五歲女童疑遭生父及繼母虐待致死，案件昨續審，比她年長三歲的胞兄透過視像系統作供，透露父母經常指摘胞妹「不聽話」，例如叫她行快一點，但胞妹依然步速緩慢，遂將她拋上天花板以作懲罰。父母又常以藤條及拖鞋打兩兄妹，差不多「日日打」。他曾看見胞妹的褲子有黑色血迹，亦有「好大塊焦」，又聽到父母私語指胞妹傷口「有膿、隻腳好臭」，遂用火酒替她消毒傷口，但沒有帶她求醫。

30歲首被告為女童Z及男童X生父，同齡次被告則是兩童繼母，兩人否認謀殺罪；57歲第三被告則為次被告母親，否認虐兒罪。案發於2017年8月至2018年1月。

現已年約11歲的男童X透過視像系統作供。控方先播放X在胞妹Z死後所錄取的會面片段，X透露生父曾和胞妹玩「飛高高」，將胞妹凌空拋向天花板，撞到頭部後再接着她，「妹妹拋嗰陣好驚，喺度嗌」。另外，父母亦會和胞妹玩「扮超人」，兩人各捉着胞妹手腳搖晃，其間胞妹表現害怕並哭泣。

X稱目擊父母行為時，「唔敢講嘢，驚俾人打」，又指「爹哋媽咪滿足就唔玩」。被問到為何父母要如此對胞妹，X稱「妹妹唔聽話，叫佢行快啲，佢慢慢行」。

「乖先有早餐食」

另外，父母與繼外婆吃飯時，會要求胞妹「兜圈行」，他則被要求在門口站直。父母又曾懲罰胞妹「黐住門口企」，但她裝作倒下，父母繼而不准兩兄妹用睡袋睡覺，只准睡在地上，最終令「妹妹病咗」。

X又稱曾看見胞妹穿着的褲子有血迹及「好大塊焦」，又聽到父母指胞妹傷口「有啲膿」、「好臭隻腳」，父母遂每周用火酒替胞妹傷口消毒。

X憶述，胞妹自三、四歲起已經常被父母用藤條毆打身體各處，包括臀、頸、額頭，又指「條藤條好大」，每次打30至50下。X亦同樣被打，父親經常用拳頭打他大腿，繼外婆每次均在場觀看，但沒出手阻止。 X認為自己與胞妹頑皮做錯事以及不誠實，才會被懲罰。

X又透露，繼母送兄妹二人回校時，胞妹常空着肚子，「係乖先有早餐食」。自2017年底開始，父母更不再讓胞妹上學，原因是胞妹難以跟上學校教學進度。

案件編號：HCCC28/20