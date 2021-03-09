前年11月警方在葵涌埋伏監視兩名偷車賊，現身執法時遭遇反抗，街頭纏鬥之後，其中一名賊人登車欲逃，並駕車衝向警員，警員先後開三槍抵抗，兩槍打中賊人，該賊人就擒前謂：「我中咗槍，我偷車咋，阿sir。」中槍賊與偷車同黨今在區域法院承認多項控罪，還柙至本月19日判刑。辯方求情指被告已深切後悔，坦白招認一切，又透露被告腋下和手臂中槍，事後回想「好可能喪命」，既僥倖生存，願重新做人。

偷車案中，中槍的首被告陳傑瑛（28歲）承認盜竊、偽造文件、無牌駕駛、危險駕駛、管有攻擊性武器、藏毒、拒捕等19罪，同黨次被告陳偉堂（44歲）承認企圖盜竊和襲警兩罪。法庭下令次被告為偷車時損毀汽車賠償4,000元。

案情指前年10月，首被告從上水偷走一輛白色豐田車，換上盜取的車牌，同月22日午夜載著女乘客在打鼓嶺駕駛，其間被警察截停。被告神色緊張，突然驅車離去，當時女乘客的身份證還留在警察手上。同晚警方尋回被遺棄的豐田車。首被告乃無牌駕駛，被取消領牌資格至2022年7月。

警長見車胎轉向他 連開第三槍

至前年11月，被告偷取一輛白色豐田Mark X和其他車的號碼牌，同月16日凌晨4時駕車，偕次被告前往葵涌葵德工業中心，打算偷取另一輛車。然而行動被警方埋伏監視，兩被告拿著士巴拿和螺絲批動手之際，一名警署警長與一名警員現身制止。首被告逃走，兩警合力追截，三人糾纏在地，警署警長出動警棍。

次被告揮動螺絲批欲營救首被告，結果失手被制服，反而首被告脫身，乘機登上豐田車，並且倒車衝向其餘三人，然後企圖駛走。

警署警長拔槍上前攔截，首被告繼續衝前，警署警長開槍，相隔一兩秒開第二槍。首被告轉為衝向警員，警員避開後，車輛撞到鐵欄停下，但引擎仍然開動。警署警長再上前，但聽到車輛引擎加速，見到車胎轉向他，於是開第三槍。被告對警署警長說：「我中咗槍，我偷車咋，阿sir。」然後就擒。

警方在車上搜到士巴拿、水喉鉗、兩把開山刀、0.4克冰毒和冰壺。首被告向警方承認犯案，稱開山刀用於自衞，放在車上用來嚇走暴徒，冰毒則是自用，最後一次吸服是案發當日凌晨。

受聘計劃斬傷西貢麵包店東主

首被告另涉一宗串謀斬人案，今承認另外7罪。辯方透露他為警方錄口供檢控他人。案發於中槍事件前半個月，據被告警誡下招認，男子林鎮勇告訴他有人出錢，請人斬一名西貢麵包店東主鄭耀棠，針對非要害部位。被告答應參與，為此偷車供犯案之用。

10月29日凌晨4時半，事主鄭耀棠駕車返回麵包店，及後離開取車時發現後輪胎5個螺絲帽被拆除。正當鄭想辦法處理之際，首被告駕車載著林鎮勇和女子陳可欣，從後駛至衝向鄭，鄭差點被輾過。

汽車剷上花槽卡在石壆，首被告等人棄車，搶走路邊的士逃走，首被告拿開山刀威迫司機服從，割傷司機的手。駕走的士時，林怪責首被告早前撞車，首被告解釋是想撞鄭。警方從的士內拍下的片段認出首被告，其後拘捕他。

【案件編號：DCCC424、719/20】

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