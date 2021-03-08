無懼社會怎變，36歲的Erica跟丈夫始終覺得家庭有子女才完整。她有弟妹扶持成長，共同照顧雙親，更要為女兒添弟妹，「兄弟姊妹係lifelong（終身），而朋友都係come and go（來來去去）講求緣份，不過兄弟姊妹感情好係一世」。時勢崩壞，她敢於三年抱兩，長女才兩歲五個月大，兩個月大的幼女在疫情肆虐下誕生。她同樣從沒想過移民，教養應免於恐懼，認清今日香港新常態，重新思考怎與女兒同行，承擔保護下一代的責任。

「唔係移民先畀到好生活」

「由你準備生育一刻，好難講自己已經準備好一切，孩子就喺完美環境長大！」就算沒有社運與疫情，Erica指育兒是終身學習，每刻也在訓練應變，長女睿善兩歲五個月大，她還為幼稚園籌謀之際，兩個月大的幼女樂善在疫情肆虐下誕生。看着長女外出時已很警覺嚷着要戴口罩，Erica慨嘆這代幼兒將來的集體回憶或許連學校、同學也印象模糊，惟有盡量在清早時段帶女兒到公園玩，令她如常生活，「已經返唔到以前，都冇辦法，惟有向前行，佢哋都已經出世，唔通塞返入肚？」

經營婚紗店的Erica，與丈夫正處事業搏殺期，從沒想過為下一代移民「連根拔起」，「你可能覺得我自私，不過一個家庭唔只有小朋友，仲有爺爺嫲嫲，父母嘅事業都重要，唔通只有移民一條路，先可以畀到小朋友好生活？我覺得移民唔適合自己家庭」。

Erica昔日在理大主修繙譯，是學生報編委之一，「換轉係我，我都一樣會咁樣做（抗爭）……𠵱家我當然冇走喺最前，不過對年輕人有歉疚，係我哋冇能力保護到佢哋」。命運使然，若女兒長大參與社運，她肯定的說將亦步亦趨：「如果佢行得前，我惟有陪佢再行前—每個父母一定恐懼子女受傷，我嘅能力係盡量喺旁邊保護她，不論學識或自身安全都係。」

至於教育方針， 她強調要教女兒正直善良，訓練獨立思考能力不因政治環境變更有異：「唔通政府咁樣，你教女做個龜縮嘅人？我希望佢（做人）對得住天地良心，唔好做壞事，但又要保護自己……真係好難，𠵱家都諗唔到，做正直嘅人，但又唔會被拉，太深喇……惟有見步行步。」