【本報訊】疫情反覆，當局上月23日在新蒲崗錦榮街「牛年第一封」後，相隔約兩周，曾列為強檢大廈的尖沙嘴華源大廈被突閘封區，該廈為昨新增其中一宗源頭不明個案所住大廈。有區議員指大廈四座非全部相連，批評當局一刀切全封，行動擾民。昨新增九宗確診個案中，其中一名41歲家庭主婦住在華源大廈賓館，3月4日發病鼻塞，5日遞交樣本，其後確診。與她同住的一名家人早前不適，已到檢測中心留樣本，據知賓館其他分租人士須檢疫。政府昨晚8時30分出公告，將尖沙嘴彌敦道與樂道之間的華源大廈列為受限區域，預計今早7時解封。

食客滯留餐廳

華源大廈共四座，地下有多間地產舖、相機店及餐廳，樓上有十多間賓館及時鐘酒店。記者封鎖前巡視大廈發現環境惡劣，垃圾被棄於走廊及後樓梯，天井佈滿大量已使用紙巾及口罩。

封區前半小時陸續有店舖落閘收舖，晚上8時半，大批警員和貨車進入樂道，拉起鐵閘禁止其他車輛進出。8時33分，一名青年拖着行李篋，抱着哥基犬準備離開大廈時被警員截停，亦有大廈地下餐廳食客未能趕及封區前離開，被迫滯留餐廳。

油尖旺區議員陳嘉朗批評當局安排混亂，行動後知後覺，「上次有人中招政府都冇講邊座，我哋每次都要打上衞生防護中心問。」前日他獲悉C座8樓一間賓館內女子疑確診，已有心理準備再強檢，但想不到會封區，「A同D係同一個走廊，B同C就相連，所以A就走唔到去C座，唔明今次點解C座有人確診，政府要封埋A同D座。」居民游小姐指大廈有鼠患，「有老鼠入屋，要裝窗網甚至唔開窗。」有居民則認為封區效用不大，擔心明天上班會遲到。