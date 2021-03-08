【本報訊】前年10月九龍大遊行，警方在大埔截獲一部的士，車上有40枚汽油彈等物，懷疑供示威者使用。的士司機事後被控串謀縱火及管有物品意圖摧毀財產兩罪，案件昨日開審。控方透露，一名警員證人已辭職並「移民」澳門，需視乎疫情才決定是否返港出庭作供。法官李慶年揶揄指澳門同屬中國領土，何來移民之說，更連番炮轟控方謂：「成個警察部咁大，有一個人離職，佢話唔返嚟就唔返嚟，咁公義何在呀？」

案件昨在區域法院開審，被告曾偉龍（31歲）被控前年10月17⽇至10⽉20⽇與其他身份不詳的⼈⼀同串謀⽤⽕摧毀財產；並於前年10⽉20⽇在大埔露輝路與汀角路交界保管控制40枚汽油彈、三瓶汽油及兩個點⽕器。

辯方甫開庭即謂，得悉本案警員證人12097經已辭職並移民澳門，控方不會傳召該證人作供。控方則透露，警方昨早致電聯絡證人，惟至開庭時仍未獲回覆。李官聞言指，控方應採取任何措施確保證人出庭，包括發出證人傳票甚或拘捕令，強調即使警員已離職，同樣有責任出庭。

「𠵱家做嘢係咪咁㗎？」

控方又指，該證人只負責錄影會面，現已移民，警方無法聯絡。李官質疑謂：「我真係唔係好明，澳門都係中國一部份，點可以講移民呢？」控方遂改口稱證人是定居澳門。

李官追問何時得悉警員離職，控方未能即時回覆，李官批評：「又冇準備好控方證人，又冇準備解釋，𠵱家做嘢係咪咁㗎？」控方其後透露，證人去年9月13日正式離職，並表示訂好審期後可再聯絡他。案件同月22日排期，警方透過WhatsApp聯絡證人，惟對方稱需視乎疫情再作安排。

李官驚訝謂：「即係睇吓嚟唔嚟呀？佢決定呀？」李官直言：「我覺得好奇怪，成個警察部咁大，有一個人離職，佢話唔返嚟就唔返嚟，咁公義何在呀？」李官最後明言「冇可能」再等，「等到全世界打晒疫苗咩唔通」。最終控辯雙方同意不傳召該名證人。

開案陳詞指，被告在錄影會面中透露，有男學生向他租用的士，想將「物資」由教育大學運送至九龍。案發當日中午，一名身份不詳、戴口罩的男子將涉案紙箱交給他，稱裏面裝的是醫療用品。被告稱箱口已封，感覺內有瓶裝液體，但否認嗅到汽油味。聆訊今續。

案件編號：DCCC144/20