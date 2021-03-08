【本報訊】被捕民主派家屬透過紙筆傳情，民主黨尹兆堅妻子在首封寫給丈夫的家書中，訴說自己和一對子女對尹的思念。尹太尤其不習慣家中沒了丈夫的身影、聲音和氣味，「如今，沒有你的日子，我會在家中穿上你的衣裳，希望感覺你與我同在」。尹太強調，對於能夠成為尹兆堅妻子感到驕傲，一對子女亦以爸爸一生行公義為榮，「You are our HERO，我們期待能盡快一家團聚。」

「千萬不要愧疚」

尹太在尹的Patreon發佈家書，憶丈夫家中生活點滴，「你慣常坐梳化的位置；工作後回家，穿着西裝、拎着一袋二袋食物進門的情境；在廚房為我們準備飯餐的背影；出門前，悉心梳整的情況：分段式吹頭、Gel行頭髮和噴香水，都歷歷在目。」

她說圍牆外的家人「不能切切實實體會你每分每秒怎樣熬過」，又擔心丈夫能否適應獨立囚禁，「圍牆內，單獨囚禁，頓失時間概念，更顯孤單寂寞。腦海中，不斷浮現對家人的牽掛、對未來的躊躇、對前景的憂慮」，對未能與丈夫分擔，尹太直言「很痛心，對不起！」希望丈夫能為家人和關心自己的人「撐住」。

尹太稱會堅強面對，好好過活，讓丈夫能無後顧之憂，又說身為尹的太太感到驕傲，他的一對子女「知道你一生行公義，全以你為榮」，又知丈夫一定會對他們愧疚，「但千萬、千萬不要這樣想，你絕不是我們的負累而是光榮。」強調會不斷入書和寫信，相信尹重獲自由之時，「必定會是一個更強大、更懂珍惜、更健康靚仔的你。」據知尹太以後持續在Patreon分享尹兆堅狀況，感激各方支持尹。